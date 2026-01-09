Wiemy, ile zarobi Damian Knyba za walkę o mistrzostwo świata wagi ciężkiej! Ważne słowa Mateusza Borka

Knyba jest niepokonany na zawodowych ringach (17 zwycięstw, w tym 11 przed czasem), ale z rywalem pokroju Kabayela jeszcze nie walczył. Dla Polaka będzie to zatem olbrzymi przeskok jeśli chodzi o klasę przeciwnika.

- Nie odkryję niczego sensacyjnego, jak powiem, że Damian nie będzie faworytem. Może Kabayel nie jest w niczym wybitny, ale spokojnie można go zaliczyć do najlepszej trójki na świecie w wadze ciężkiej jeśli chodzi o ciosy na dół i na te uderzenia Knyba będzie musiał naprawdę uważać - zaznaczył Borek.

Znany komentator i promotor bokserski nie ukrywa, że jeszcze kilka lat temu nie wróżył Niemcowi wielkiej kariery.

- Powiem szczerze, że nie doceniałem Kabayela. Kiedyś chciałem go nawet zakontraktować na jedną z gal Polsat Boxing Night jako rywala dla Tomasza Adamka, ale się nie zgodził. Wtedy był na innym etapie kariery. Wydawało mi się, że jest to taki totalnie przeciętny zawodnik z nadmuchanym rekordem. Natomiast teraz uczynił duży progres i zasłużenie jest w ścisłej światowej czołówce wagi ciężkiej - dodał.

Knyba - Kabayel: Polak zarobi za walkę 300 tysięcy dolarów

Knyba za starcie z Kabayelem, jak nam zdradził, zarobi wypłatę życia. Według informacji, do jakich dotarliśmy, "Polski Husarz" ma zgarnąć ok. 300 tys. dolarów.

- Damian to jest chłopak, który bardzo dużo poświęcił w swoim życiu. Wiem, że czasami musiał mieszkać w mocno spartańskich warunkach, że musiał dbać o każdy grosz. Życie przyniosło mu jednak dużą szansę - sportową i zarobkową. Dla mnie jest to więc absolutnie zrozumiała decyzja, że Knyba wraz ze swoim sztabem zdecydowali się na ten pojedynek. Niech wygra i niech ma lepsze życie - zakończył Borek.

Knyba - Kabayel. Gdzie obejrzeć walkę? O której walka?

Stawką pojedynku Knyby z Kabayelem zaplanowanego na sobotę 10 stycznia będzie należący do Niemca tytuł tymczasowego mistrza świata wagi ciężkiej federacji WBC. Przed naszym reprezentantem arcytrudne zadanie, ale jeśli podopieczny Piotra Wilczewskiego sprawi sensację i wygra, to będzie bez wątpienia jedno z największych zwycięstw w historii polskiego boksu zawodowego. Walkę Knyba - Kabayel obejrzeć będzie można wyłącznie w płatnym serwisie streamingowym DAZN. Panowie powinni pojawić się w ringu około godziny 22.00.

