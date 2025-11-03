Kim jest Damian Knyba? Polski pięściarz ma walczyć o pas WBC w wadze ciężkiej

Damian Knyba zostanie tymczasowym mistrzem świata WBC w wadze ciężkiej?

Polski pięściarz ma szansę zdobyć pas WBC Interim w pojedynku z Agitem Kabayelem

Ogłoszenie pojedynku to już jedynie kwestia czasu! Kim jest Damian Knyba?

Kim jest Damian Knyba, polski pięściarz, który może zdobyć pas WBC Interim?

Damian Knyba jest niepokonanym polskim pięściarzem, który od kilku lat robi karierę w Stanach Zjednoczonych. „Polski Husarz” podpisał kontrakt z czołową agencją promotorską „Top Rank” w styczniu 2023 roku. Od tego czasu walczy w słynnych amerykańskich halach, takich jak Madison Square Garden czy Prudential Center. Jak informuje „Bild”, jego przeciwnikiem ma być jeden z największych talentów królewskiej kategorii wagowej Agit Kabayel (33 l., 26-0, 18 KO)!

Polak zawalczy o pas WBC wagi ciężkiej! Wielka szansa „Polskiego Husarza”, czeka go ogromne wyzwanie

Pięściarz pozostaje niepokonany w zawodowej karierze i do tej pory wygrał 17 pojedynków, w tym 11 przed czasem. Po ostatnich czterech wygranych przed czasem z Richardem Larteyem Harrisonem, Andrzejem Wawrzykiem, Marcinem Siwym i Joeyem Dawejko doczekał się ogromnego wyróżnienia.

Agit Kabayel – Damian Knyba o pas WBC Interim?

„Bild” poinformował, że już w styczniu 2026 roku stanie przed szansą odebrania pasa Agitowi Kabayelowi. Niemiecki pięściarz z kurdyjskimi korzeniami ma w swoim rekordzie pojedynki z wielkimi gwiazdami jak Dereck Chisora, Frank Sanchez czy Zhilei Zhang. To właśnie wygrana z Chińczykiem dała mu tytuł tymczasowego mistrza świata WBC.

Pasy mistrza świata WBC, WBA, WBO i IBF w lipcu tego roku zdobył Ołeksandr Usyk, który pokonał Daniela Duboisa i drugi raz został niekwestionowanym czempionem wagi ciężkiej. Wygrana z Kabayelem może otworzyć Polakowi drzwi nawet do walki z niepokonanym Ukraińcem! Trzymamy kciuki!