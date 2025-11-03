Polak zawalczy o pas WBC wagi ciężkiej! Wielka szansa „Polskiego Husarza”, czeka go ogromne wyzwanie

Damian Knyba stanie przed wielką życiową szansą. Ma bić się o pas WBC wagi ciężkiej

„Polski Husarz” może bić się o tytuł tymczasowego mistrza świata

Niemiecki „Bild” ogłosił już nazwisko jego potencjalnego przeciwnika. Będzie ciężko!

Damian Knyba zawalczy o pas tymczasowego mistrza świata WBC?!

Jak informują niemieckie media, Polak ma stanąć przed szansą zdobycia tymczasowego mistrza świata. Według informacji ujawnionych przez „Bild”, Damian Knyba ma zawalczyć o pas WBC Inter w wadze ciężkiej. To byłaby jego wielka szansa na zrobienie wielkiej światowej kariery. Wszystko wskazuje na to, że swoją okazję otrzyma już w styczniu nadchodzącego roku. Niemcy ujawnili jeszcze więcej informacji w tej sprawie.

Damian Knyba to polski pięściarz, który robi wielką karierę w Stanach Zjednoczonych. Podpisanie kontraktu z Top Rank dało mu dużą ekspozycję w amerykańskich mediach. Teraz w końcu się to opłaciło. Po siedemnastu zwycięstwach „Polski Husarz” ma zmierzyć się z Agitem Kabayelem.

Mariusz Pudzianowski prowokuje Natana Marconia. Legenda polskiego sportu naprawdę napisała te słowa

Niemiecki pięściarz jest niepokonany na zawodowych ringach. Wygrał 26 pojedynków, w tym aż 18 przed czasem. Trzy ostatnie pojedynki stoczył w Arabii Saudyjskiej, pokonując Arslanbeka Makhmudova, Franka Sancheza i Zhileia Zhanga. Wygrana z Chińczykiem dała mu pas WBC Interim w wadze ciężkiej.

Kim jest Damian Knyba?

Damian Knyba to polski zawodnik wagi ciężkiej, który zadebiutował w Stanach Zjednoczonych w maju 2022 roku po stoczeniu sześciu walk w Polsce. W ostatnim czasie bije się już w USA i zostaje niepokonany! Cztery ostatnie pojedynki wygrywał przed czasem i awansował na 30. miejsce w rankingu „Boxrec”.

Joey Dawejko był jego ostatnim rywalem, z którym mierzył się 18 października w Barclays Center. Do momentu nokautu wygrywał na wszystkich kartach punktowych we wszystkich rundach.