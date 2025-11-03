Mariusz Pudzianowski prowokuje Natana Marconia. Legenda polskiego sportu naprawdę napisała te słowa

Mariusz Pudzianowski stoczy kolejną walkę poza organizacją KSW?!

„Pudzian” po ostatniej medialnej wymianie z KSW zapowiedział, że nie kończy kariery

Kolejny raz zdecydował się zaczepić na swoim Instagramie... Natana Marconia

Mariusz Pudzianowski znów zaczepia Natana Marconia

Gdzie swój kolejny pojedynek stoczy Mariusz Pudzianowski?! To pytanie zadaje sobie wielu kibiców polskiego MMA. Po ostatniej medialnej wymianie „Pudziana” z organizacją KSW wiele wskazuje na to, że obecnie te drzwi są zamknięte. Były strongman zapowiada, że już niedługo fani przekonają się, w jakiej organizacji stoczy swój kolejny pojedynek.

W pierwszy listopadowy weekend Pudzianowski zdecydował się mocno zaskoczyć fanów i kolejny raz... zaczepić Natana Marconia, sugerując, że tą federacją może być FAME. W ostatnim czasie „Pudzian” był z nią łączony, ale ostatecznie do jego starcia tam nie doszło.

Mariusz Pudzianowski tuż przed północą wydał oświadczenie ws. KSW. Chodzi o pieniądze!

- Nataszka znów zaczepia. Góra z górą się nie zejdzie, ale… - napisał Pudzianowski, rozpalając plotki. Na odpowiedź nie czekał długo. - Mariuszku, nie uciekniesz mi już więcej – stwierdził Marcoń.

Natan Marcoń zawalczy na FAME 28 w listopadzie

Choć szczegóły kolejnego pojedynku Mariusza Pudzianowskiego nie są jeszcze znane, to do swojej walki szykuje się Natan Marcoń, który wejdzie do klatki podczas gali FAME 28 już 22 listopada.

Jego przeciwnikiem będzie były szef organizacji FEN oraz zawodnik, który bił się m.in. na FAME, PRIME czy Wotore Paweł Jóźwiak. W walce wieczoru FAME 28 Tomasz "Szalony Reporter" Matysiak zmierzy się z Bartoszem Żukowskim, znanym aktorem z serialu "Świat według Kiepskich".