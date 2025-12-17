Przemysław Czarnecki oficjalnie w FAME MMA! To pewne, walka już w styczniu. Oto szczegóły

Były poseł PiS i były partner Marianny Schreiber zawalczy we frikach. Przemysław Czarnecki oficjalnie w FAME MMA

FAME MMA przełamuje kolejne bariery! Były poseł PiS, znany z radykalnych poglądów i dość zagmatwanego życia osobistego, Przemysław Czarnecki będzie walczył na gali FAME 29! Wiadomość jest oficjalna. To już drugi były partner Marianny Schreber, który sprawdzi się w oktagonie frikowej organizacji MMA. Przypomnijmy, że na ostatniej gali PRIME w klatce wystąpił Piotr Korczarowski (przegrał przez dyskwalifikację z Mariuszem "Dżagą" Ząbkowskim), który swego czasu był bliskim współpracownikiem Grzegorza Brauna, a z Marianną Schreiber związał się po tym, gdy ta rozstała się z Przemysławem Czarneckim. Dziś oba związki należą do przeszłości. Niebawem Piotr Korczarowski stoczy kolejny frikowy pojedynek. 10 stycznia na PRIME 15 zmierzy się z Paramaxilem. Wcześniej - na konferencji - starł się z Jasiem Kapelą, co skończyło się dla byłego partnera Marianny Schreiber fatalnie. Piotr Korczarowski bowiem najprawdopodobniej zderzył się z metalową rurką i nabił sobie ogromną "śliwę" pod okiem. Wiadomo już, że dwa tygodnie po walce byłego współpracownika Grzegorza Brauna w oktagonie FAME MMA zadebiutuje Przemysław Czarnecki.

Polecamy: Ojciec nowego gwiazdora FAME pokazuje ciało i mieszkanie. Sportowe perypetie Ryszarda Czarneckiego

Najpierw FAME 29, a potem... Wszyscy czekają na walkę Piotr Korczarowski vs. Przemysław Czarnecki

Na wiadomość, z kim skrzyżuje rękawice były poseł PiS, musimy jeszcze trochę poczekać. Wiele jednak wskazuje na to, że za jakiś czas dojdzie do walki, na którą wszyscy czekają: Piotr Korczarowski vs. Przemysław Czarnecki. Ciekawe, komu kibicowałaby Marianna Schreiber... Wiadomo natomiast, że na FAME 29 odbędzie się walka pomiędzy Dawidem Załęckim a Bartoszem Szachtą. Ponoć to ten pierwszy chciał tego pojedynku, aby osobiście rozwiązać konflikt narosły między Szachtą a jego synem, Denisem.

Galeria: Tak mieszka i ćwiczy Ryszard Czarnecki, ojciec Przemysława, gwiazdora FAME MMA

2024_10_11 Short Motyka Schreiber