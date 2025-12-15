Karol Nawrocki na wielkiej polskiej gali?! Wystosowali oficjalne zaproszenie! Prezydent przyjedzie na KSW?

Karol Nawrocki na gali KSW? Tymczasowy mistrz go zaprosił

Tymczasowy mistrz federacji KSW w wadze piórkowej Patryk Kaczmarczyk publicznie zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego na styczniową galę MMA w Radomiu. W programie "Oktagon Live" zawodnik porównał ewentualną obecność głowy państwa na trybunach do wizyt Donalda Trumpa na galach UFC.

Do zaproszenia doszło na antenie "Kanału Sportowego". Kaczmarczyk, który podczas ostatniej gali XTB KSW 112 w Szczecinie wywalczył tymczasowy pas mistrzowski po zwycięstwie nad Adamem Soldaevem, zwrócił uwagę na sportowe zainteresowania prezydenta. Karol Nawrocki nie ukrywa swojej pasji do boksu i sportów walki.

- Bardzo często widzimy Donalda Trumpa na galach UFC. To jest taki mega duży prestiż. Mamy prezydenta, który interesuję się MMA. Chciałbym z tej strony serdecznie zaprosić prezydenta Karola Nawrockiego na galę w Radomiu - powiedział Kaczmarczyk.

Zawodnik zaznaczył, że choć sam nie wystąpi w klatce podczas styczniowego wydarzenia w swoim rodzinnym mieście, chętnie towarzyszyłby prezydentowi na trybunach.

Dyrektor sportowy KSW o zaproszeniu dla Karola Nawrockiego

Kaczmarczyk podkreślił również, że jego inicjatywa nie ma podłoża politycznego, lecz wynika z przywiązania do wartości patriotycznych i szacunku dla urzędu. - Widzę, jak prezydent mówi o historii i przywiązuje do niej wagę w swoich przemówieniach. (...) Jest to prezydent wszystkich Polaków wybrany przez większość - dodał sportowiec.

Dyrektor sportowy KSW Wojsław Rysiewski przyznał, że oficjalne zaproszenie dla prezydenta Nawrockiego zostało już wystosowane. - Jesteśmy w kontakcie. Jeśli pan prezydent będzie miał czas i chciał. Oficjalnie i nieoficjalnie to zaproszenie jest wystosowane. Zdajemy sobie sprawę, że głowa państwa ma ważniejsze rzeczy na głowie niż odwiedzanie gal sportowych. Jeśli pojawi się taka opcja, to zrobimy wszystko, żeby prezydent się pojawił – przyznał.

Karol Nawrocki, od momentu objęcia urzędu, jest aktywnym uczestnikiem życia sportowego w Polsce, pojawiając się m.in. na meczach piłkarskiej reprezentacji oraz galach bokserskich.