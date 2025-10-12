PRIME 14: Zabrali mikrofon partnerowi Marianny Schreiber. Wszystko przez te słowa

- Marianna Schreiber wygrała swoją walkę na PRIME MMA 14
- Porażkę przez dyskwalifikację poniósł jej ukochany Piotr Korczarowski
- Po przegranym pojedynku podczas jego wypowiedzi zabrano mu mikrofon. Dlaczego?
PRIME MMA 14: Marianna Schreiber fenomenalnie nokautuje
Marianna Schreiber (33 l.) zanotowała spektakularny nokaut na gali PRIME MMA 14 w Pruszkowie! Prawicowa aktywistka efektownym prawym sierpowym zwaliła z nóg debiutującą przeciwniczkę, Natalię "Nati Magical" Kowalczyk (24 l.). Tego samego nie może powiedzieć jej ukochany. Piotr Korczarowski został zdyskwalifikowany. Po walce zabrano mu mikrofon.
Rywalka Schreiber toczyła swój pierwszy pojedynek w sportach walki i zapowiadała, że pokaże góralski charakter. Choć temperamentu jej nie brakowało, to umiejętności już zdecydowanie tak. Schreiber w jednej z akcji trafiła brutalnym prawym rywalkę. Kowalczyk padła na deski jak długa i już się nie podniosła.
- Wielki szacunek dla Natalii, bo była odważna, weszła do klatki. Wiem, ile to stresu kosztuje - przyznała Schreiber po walce.
Jacek Murański odpalił się po przegranej na PRIME 14. Ostro o zachowaniu sędziego, nie czuje się przegranym
Ukochany Marianny Schreiber zdyskwalifikowany. Zabrali mu mikrofon
W walce wieczoru jej partner Piotr Korczarowski przegrał przez dyskwalifikację po ciosach w tył głowy z Mariuszem "Dżagą" Ząbkowskim. Korczarowski w ferworze walki wielokrotnie zadawał nielegalne ciosy. Ząbkowski też nie trafiał często w legalne miejsca, ale zdecydowanie częściej faulował ukochany Marianny Schreiber.
Po pojedynku Korczarowski otrzymał mikrofon, by wypowiedzieć kilka zdań do swoich kibiców. Na sam koniec zdecydował się zabrać głos mocno politycznie, mówiąc o wojnie na Ukrainie. - Nie dajmy się w to wciągnąć. To nie nasza wojna – krzyczał przez mikrofon, który został mu zabrany przez prowadzącego.
PRIME MMA 14: Wyniki gali. Partner Schreiber zdyskwalifikowany! Jacek Murański znokautowany pierwszy raz
PRIME MMA 14: Wyniki gali
Walka wieczoru:
- Mariusz „Dżaga” Ząbkowski - Piotr Korczarowski - Mariusz "Dżaga" Ząbkowski wygrywa przez dyskwalifikację
Karta główna:
- Natalia Magical - Marianna Schreiber - Marianna Schreiber wygrywa przez nokaut w pierwszej rundzie
- Jacek „Muran” Murański (rękawice do MMA) - Krzysztof „Żołnierz” Ryta (rękawice bokserskie) - Krzysztof Ryta wygrywa przez techniczny nokaut w drugiej rundzie
- Paweł „Dalton” Dalidowicz - Michał „Bagietka” Gorzelańczyk - Paweł "Dalton" Dalidowicz wygrywa przez nokaut w trzeciej rundzie
- Mariusz Wach - Mariusz „Super Mario” Sobczak, Tomasz Olejnik i Dawid „Wampirek” Baran - Mariusz Wach wygrywa przez nokaut w drugiej rundzie
- Wojciech „Kazik Kartel” Ochnicki - Dorian „Ali” Jach-Bluma - Kazik Kartel wygrywa przez jednogłośną decyzję sędziów
- Gabriel „Arab” Al-Sulwi - Patryk „Black Panther” Akinyeye - Gabriel "Arab" Al-Sulwi wygrywa przez poddanie w drugiej rundzie
- Kacper Miklasz - Łukasz Parobiec - Marcin Siwy - Łukasz Parobiec wygrywa walkę przez techniczny nokaut po kontuzji
- Łukasz „Lukas” Bielon - Grzegorz „Hellboy” Głuszcz - Łukasz "Lukas" Bielon wygrywa przez poddanie
Karta wstępna:
- Dawid „Skawian” Skawiańczyk - Dominik Zadora - Dawid "Skawian" Skawiańczyk wygrywa przez jednogłośną decyzję sędziów
- Finał turnieju młócki: Beri Beri - Versacz - Beri Beri wygrywa przez niejednogłośną decyzję sędziów.