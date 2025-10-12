PRIME 14: Zabrali mikrofon partnerowi Marianny Schreiber. Wszystko przez te słowa

Marianna Schreiber wygrała swoją walkę na PRIME MMA 14

Porażkę przez dyskwalifikację poniósł jej ukochany Piotr Korczarowski

Po przegranym pojedynku podczas jego wypowiedzi zabrano mu mikrofon. Dlaczego?

PRIME MMA 14: Marianna Schreiber fenomenalnie nokautuje

Marianna Schreiber (33 l.) zanotowała spektakularny nokaut na gali PRIME MMA 14 w Pruszkowie! Prawicowa aktywistka efektownym prawym sierpowym zwaliła z nóg debiutującą przeciwniczkę, Natalię "Nati Magical" Kowalczyk (24 l.). Tego samego nie może powiedzieć jej ukochany. Piotr Korczarowski został zdyskwalifikowany. Po walce zabrano mu mikrofon.

Rywalka Schreiber toczyła swój pierwszy pojedynek w sportach walki i zapowiadała, że pokaże góralski charakter. Choć temperamentu jej nie brakowało, to umiejętności już zdecydowanie tak. Schreiber w jednej z akcji trafiła brutalnym prawym rywalkę. Kowalczyk padła na deski jak długa i już się nie podniosła.

- Wielki szacunek dla Natalii, bo była odważna, weszła do klatki. Wiem, ile to stresu kosztuje - przyznała Schreiber po walce.

Ukochany Marianny Schreiber zdyskwalifikowany. Zabrali mu mikrofon

W walce wieczoru jej partner Piotr Korczarowski przegrał przez dyskwalifikację po ciosach w tył głowy z Mariuszem "Dżagą" Ząbkowskim. Korczarowski w ferworze walki wielokrotnie zadawał nielegalne ciosy. Ząbkowski też nie trafiał często w legalne miejsca, ale zdecydowanie częściej faulował ukochany Marianny Schreiber.

Po pojedynku Korczarowski otrzymał mikrofon, by wypowiedzieć kilka zdań do swoich kibiców. Na sam koniec zdecydował się zabrać głos mocno politycznie, mówiąc o wojnie na Ukrainie. - Nie dajmy się w to wciągnąć. To nie nasza wojna – krzyczał przez mikrofon, który został mu zabrany przez prowadzącego.

PRIME MMA 14: Wyniki gali

Walka wieczoru:

Mariusz „Dżaga” Ząbkowski - Piotr Korczarowski - Mariusz "Dżaga" Ząbkowski wygrywa przez dyskwalifikację

Karta główna:

Natalia Magical - Marianna Schreiber - Marianna Schreiber wygrywa przez nokaut w pierwszej rundzie

Jacek „Muran” Murański (rękawice do MMA) - Krzysztof „Żołnierz” Ryta (rękawice bokserskie) - Krzysztof Ryta wygrywa przez techniczny nokaut w drugiej rundzie

Paweł „Dalton” Dalidowicz - Michał „Bagietka” Gorzelańczyk - Paweł "Dalton" Dalidowicz wygrywa przez nokaut w trzeciej rundzie

Mariusz Wach - Mariusz „Super Mario” Sobczak, Tomasz Olejnik i Dawid „Wampirek” Baran - Mariusz Wach wygrywa przez nokaut w drugiej rundzie

Wojciech „Kazik Kartel” Ochnicki - Dorian „Ali” Jach-Bluma - Kazik Kartel wygrywa przez jednogłośną decyzję sędziów

Gabriel „Arab” Al-Sulwi - Patryk „Black Panther” Akinyeye - Gabriel "Arab" Al-Sulwi wygrywa przez poddanie w drugiej rundzie

Kacper Miklasz - Łukasz Parobiec - Marcin Siwy - Łukasz Parobiec wygrywa walkę przez techniczny nokaut po kontuzji

Łukasz „Lukas” Bielon - Grzegorz „Hellboy” Głuszcz - Łukasz "Lukas" Bielon wygrywa przez poddanie

Karta wstępna: