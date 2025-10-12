Jacek Murański odpalił się po przegranej na PRIME 14. Ostro o zachowaniu sędziego, nie czuje się przegranym

Jacek Murański nie zgadza się z porażką. Ostre słowa o arbitrze walki

Jacek Murański to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci w świecie freak-fightów. Człowiek ten potrafi wejść w konflikt z każdym i nie przebiera w słowach w dyskusjach ze swoimi oponentami. Nie miał on łatwego wejścia do klatki, ponieważ przegrał pierwsze cztery pojedynki, ale później karta się odwróciła – pokonał najpierw Macieja Wiewiórkę, następnie zrewanżował się Pawłowi Jóźwiakowi za wcześniejszą porażkę, a później doszło do walki, na którą czekał cały świat freak-fightów - „Muran” starł się z Marcinem Najmanem, z którym był w konflikcie od wielu lat. Murański wygrał to starcie, notując wówczas trzecią wygraną z rzędu, ale teraz znów radzi sobie gorzej.

PRIME MMA 14: Wyniki gali. Partner Schreiber zdyskwalifikowany! Jacek Murański znokautowany pierwszy raz

Murański po zwycięstwie z Najmanem przegrał po niejednogłośnej decyzji z Natanem Marconiem na gali PRIME 12, a teraz zanotował kolejną porażkę. Co ciekawe, przegrana z Krzysztofem Rytą była drugą porażką „Murana” przez nokaut – wcześniej przez TKO przegrał tylko z Robertem Pasutem, pozostałe przegrane to jedna dyskwalifikacja oraz trzy decyzje sędziowskie.

To zdjęcie Marianny Schreiber rozgrzało internet do czerwoności! Pokazała świetną formę przed walką

Warto przypomnieć, że zasady walki „Murana” z Rytą na PRIME 14 były mocno niestandardowe. Ryta miał rękawice bokserskie, a Murański rękawice do MMA. „Żołnierz” szybko przejął inicjatywę i zaczął okładać głowę Murana – ten przyjął masę ciosów, ale ustał do końca rundy! W drugiej rundzie sytuacja się powtarzała i Murański był dwa razy liczony przez sędziego, w końcu, po kolejnej serii ciosów od Ryty na twarz „Murana” sędzia postanowił przerwać tę walke.

Koloseum - Jacek Murański 11.09.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Murański wcale jednak nie czuje się przegranym, o czym napisał na swoim profilu na Instagramie, publikując przy okazji komentarze osób, które są podobnego zdania. „Nie lubię tego sędziego, zakończył tę walkę bez powodu, a to liczenie bez sensu, jak się potknąłeś”, „Panie Jacku, według mnie pan bez problemu dałby radę, a Ryta siadał kondycyjnie. Nie rozumiem sędziego Michalaka, jakiś wałkarz”, „Paskudny wałek i oszustwo”, „Jacek dla mnie wygrałeś tę walkę, sędzia nie powinien przerwać tej walki, nie było żadnego nokautu, powinieneś kontynuować” - pisali fani w wiadomościach udostępnionych przez Murańskiego w relacjach na Instagramie. – Wałek na mnie „sędziego” Michalaka już po raz drugi w tym roku... Przerwanie walki po moim poślizgnięciu się... – skomentował to sam zawodnik, dodając roześmiane emotikony.

Jacek Murański zatrzymany przez policję przed galą PRIME MMA? Sceny na konferencji [WIDEO]