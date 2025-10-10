Jacek Murański zatrzymany przez policję przed galą PRIME MMA? Sceny na konferencji [WIDEO]

Jacek Murański w sobotę, 11 października zmierzy się na PRIME MMA 14 z Krzysztofem Rytą

„Muran” nie pojawił się na ceremonii ważenia i media treningu

W sieci pojawiło się wideo, jak jest zatrzymywany przez umundurowanych mężczyzn w hali w Pruszkowie

PRIME MMA 14: Jacek Murański zatrzymany przez policję? [WIDEO]

Jacek Murański w sobotę, 11 października zawalczy na gali PRIME MMA 14 w Pruszkowie z Krzysztofem Rytą. „Muran” żywi wielką urazę do swojego przeciwnika od pojedynku z Dominikiem Zadorą. Były trener Murańskiego mierzył się z Rytą w zespole przeciwko „Japońskiemu Drwalowi”. Zdaniem aktora to właśnie były zawodnik GROMDY był winny ich wspólnej porażce.

Murański nie pojawił się na piątkowej ceremonii ważenia. Przyjechał do hali, ale tak szybko jak się w niej pojawił, tak szybko ją opuścił. „Muran” został zatrzymany przez umundurowanych mężczyzn, którzy mieli być policjantami. W atmosferze wielkiego zaskoczenia Murański został wyprowadzony z hali.

Ryta ostro o Muranie: Żenada i tyle!

O zatrzymaniu Jacka Murańskiego poinformowali także prowadzący. W tę wersję zdarzeń nie wierzył jednak jego przeciwnik. Krzysztof Ryta stwierdził, że cała sytuacja jest po prostu „ustawką”.

- Ktoś jest na tyle głupi, by w to uwierzyć? Wchodzili drobnymi kroczkami. Dali mu 10 minut na reakcję... Zglebowaliby wszystkich dookoła niego. Jest tak żenującym aktorem, że nawet taka scena mu nie wyszła. Szkoda gadać, żenada i tyle! - mówił Ryta.

Były zawodnik GROMDY gorzko ocenił też umiejętności aktorskie Jacka Murańskiego. - To jest taka gra aktorska, jak w „Trudnych Sprawach”, tyle powiem – dodał.