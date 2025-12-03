Mariusz Pudzianowski miażdży szefa KSW! Wytoczył najcięższe działa. "Tonący brzytwy się chwyta"

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2025-12-03 14:02

Od pewnego czasu Mariusz Pudzianowski jest w otwartym konflikcie z jednym z szefów KSW, Martinem Lewandowskim. Po blisko 16 latach walk dla KSW "Pudzian" zaczął mocno krytykować byłego pracodawcę, a najcięższe działa wytoczył tuż po ogłoszeniu głośnej walki AJ - Piotr Lisek. Pudzianowski bez pardonu zaatakował Lewandowskiego w mocnym wpisie.

Mariusz Pudzianowski, Martin Lewandowski

i

Autor: Super Express/ AKPA Mariusz Pudzianowski, Martin Lewandowski

O KSW znów jest głośno. 20 grudnia w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się gala XTB KSW 113, podczas której niespodziewanie dojdzie do walki AJ - Piotr Lisek. To freakowe starcie potężnego youtubera z lekkoatletą stoi w kontraście do polityki prowadzonej przez KSW w ostatnich miesiącach. Głównie za sprawą Martina Lewandowskiego, który otwarcie odcinał się od freak-fightów i publicznie wyśmiewał największą federację tego typu - FAME MMA. W KSW doszło nawet do rozstań z osobami udzielającymi się we freakach, m.in. sędzią Piotrem Jaroszem czy komentatorem Maciejem Turskim. W tym świetle walka youtubera z tyczkarzem wygląda dość dziwnie, nawet jeśli obaj są uznawani za pełnoprawnych sportowców. Dość niespodziewanie to ogłoszenie wywołało do tablicy... Mariusza Pudzianowskiego.

Wiemy, ile zarobią AJ i Piotr Lisek za walkę na gali XTB KSW 113! Kwota robi duże wrażenie

QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed
Pytanie 1 z 15
Zaczynamy od czegoś łatwego. Kim jest ta gwiazda KSW?
QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed

Mariusz Pudzianowski miażdży Martina Lewandowskiego, szefa KSW

"Pudzian" ostatnią walkę stoczył w kwietniu na gali KSW i poniósł bolesną porażkę z Eddiem Hallem. Już przed tym pojedynkiem jego stosunki z KSW uległy pogorszeniu, a po nim rozwinął się otwarty konflikt z Martinem Lewandowskim. Przyszłość legendarnego strongmana stoi teraz pod znakiem zapytania, a kolejna walka w federacji, w której spędził blisko 16 lat, wydaje się wykluczona. Zwłaszcza po ostatnim wpisie Pudzianowskiego.

"Chcą znaleźć drugiego Mariusza Pudzianowskiego. To się nie uda!!!!" - rozpoczął legendarny zawodnik w nawiązaniu do tekstu Onetu. "Nadal pan M.L udaje że jestem panem mma w Polsce, to się grubo pomylił. Czas panowania dawno się skończył, @Są mocniejsi. Ja jestem bardzo spokojny i cierpliwy !!! Ale za to konsekwentny !!!  Niebawem usłyszycie więcej, a ja nie jestem chłopczykiem którego można popychać i traktować w ten sposób!Tonący brzytwy się chwyta. Dziś Fejki - srejki określane publicznie przez kogoś, biją na głowę firmę Ksw . A bez Materli Mameda Bedorfa i kilku innych zawodników Ksw leży na łopatkach [pisownia oryginalna - red.]" - grzmi Pudzianowski.

Mariusz Pudzianowski o swojej przyszłości. Stoczy kolejny pojedynek z legendą polskiego MMA?

Na tym jednak nie skończył.

"Ja nigdy nie prosiłem o jakąkolwiek walkę!!! a tym bardziej o ostatnią!! To ktoś stawał na na rzęsach, abym się zgodził!!! A jakiś czas temu słyszałem podczas wywiadu, że nie ma zawodnika któremu by nie zapłacili wynagrodzenia. A jeżeli się znajdzie taki to kazali podnieść rękę. Więc proszę [emotikony palca w górę - red.]. Kolego Rysiewski nie mam nic osobistego do Ciebie ale nie daj się wpuszczać w maliny aby robiono z Ciebie Pinokia a palec w górze wiesz co oznacza..." - kontynuował "Pudzian", zwracając się do dyrektora KSW Wojsława Rysiewskiego.

Na koniec przypomniał, że ma doświadczenie w marketingu sportowym ze strongmanów i zapowiedział niebawem "zabawę". Cały wpis Pudzianowskiego znajdziesz poniżej.

Super Sport SE Google News
Tak wygląda ciało Mariusza Pudzianowskiego przed galą XTB KSW 105! Imponująca forma
10 zdjęć
KSW
MARTIN LEWANDOWSKI
MARIUSZ PUDZIANOWSKI