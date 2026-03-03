200 tysięcy złotych na stole. Denis Załęcki z sensacyjnym wyzwaniem dla Tańculi!

Arkadiusz Tańcula w rozmowie z "TVreklama" zaczepił Denisa Załęckiego.

Odpowiedź przyszła szybko i Załęcki ma dla niego sensacyjne wyzwanie.

Na warunkach faworyzujących Tańculę mieliby zmierzyć się o 200 tysięcy złotych! Dowiedz się więcej w dalszej części tekstu.

Wyzwał Denisa Załęckiego i nadział się na błyskawiczne wyzwanie

Ostatnia walka Denisa Załęckiego miała miejsce 5 kwietnia 2025 roku na gali FAME 25. Później "Bad Boy" miał zawalczyć w lipcu na kolejnej gali z Michałem Pasternakiem, ale został zawieszony przez federację po tym, jak zaatakował jednego z widzów podczas konferencji przed FAME 26. Od tamtej pory kontrowersyjny freak-fighter nie pojawił się w klatce, ale nie oznacza to, że porzucił sporty walki. Od pewnego czasu Załęcki publikuje w mediach społecznościowych nagrania z treningów, a jego trenerem został Marcin Naruszczka. Wydaje się więc, że zawodnik z Torunia jest gotowy do walki, co sprawdzić może niedługo Arkadiusz Tańcula.

Denis Załęcki szukał awantury na FAME 29! Szalał pod klatką na walce ojca z Szachtą

- On boksersko jest bardzo słaby. Kompletne nic. Zero. Nie wiem, jak teraz trenuje, ale ja uważam, że w boksie w małych rękawicach bez problemu jest do zrobienia - wypalił Tańcula o "Bad Boyu" podczas niedawnego wywiadu z kanałem "TVreklama".

Jego zaczepka nie pozostała bez reakcji. Załęcki rzucił włodarzowi Prime MMA wyzwanie na nietypowych warunkach, z nagrodą 200 tysięcy złotych dla wygranego.

- Arek... daj ty już spokój. Jeśli jesteś tego pewny, to wyłóżmy obaj 100 tys. zł i robimy transmisję na żywo dla widzów za darmo. Podkreślam: "za darmo". Chcesz boks w małych rękawicach, mi pasuje, ale mam jeden warunek: mała klatka, żeby nie było uciekania. Potrzebuję maksymalnie minuty, jeśli pokonam cię w tym czasie, to zgarniam pieniądze, a jeśli nie, to ty to robisz, pasuje? - zaproponował Denis.

Ojciec Denisa Załęckiego już nie wytrzymał. Mocno skrytykował syna. "Stał się powodem do wstydu"

Tańcula jak na razie nie odniósł się do tego wyzwania.

- To uczciwa propozycja. Zamiast jęczeć w mediach, będziesz mógł pokazać, że wytrzymasz ze mną w małej klatce dłużej niż minutę i zgarniesz 100 tys. zł. Jeśli nie pasuje, to odczep się i rób swoje, bo ja ciężko pracuję, żeby dawać porządne walki, a nie bawić się w cyrk - zakończył temat Załęcki.