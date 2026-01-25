Denis Załęcki szukał awantury na FAME 29! Szalał pod klatką na walce ojca z Szachtą

Jeszcze niedawno walka Dawida Załęckiego z Bartoszem Szachtą z istotnym udziałem Denisa Załęckiego była nie do pomyślenia. Ostatnie miesiące przyniosły jednak przewrót w relacjach w Toruniu. Szachta i "Bad Boy" z przyjaciół stali się największymi wrogami. Jakiś czas temu wylądowali nawet w areszcie w wyniku ulicznej bójki w Toruniu. Nic dziwnego, że walka Szachty z ojcem Denisa na FAME 29 budziła wielkie emocje, a spod klatki przeżywał ją sam "Bad Boy".

Nowe informacje po zatrzymaniu Denisa Załęckiego i Bartosza Szachty. Pilna wiadomość

Denis Załęcki wyzywał Szachtę. Było blisko awantury na trybunach FAME 29

28-latek pojawił się w Tarnowie głównie ze względu na walkę ojca z byłym przyjacielem. W jej trakcie zupełnie się nie hamował i robił wszystko, aby wytrącić Szachtę z równowagi. Zresztą skutecznie - Bartosz, zamiast na starciu z Dawidem Załęckim, skupiał się na wrzaskach w kierunku Denisa, którego zachowanie zostało nagrane przez innych widzów z trybun.

Widać, że młodszy z klanu Załęckich miał jeden cel, czyli zdeprymować znienawidzonego Szachtę. Ale na tym się nie skończyło, bo kamery z trybun zarejestrowały także moment, w którym Denis rzucił się w kierunku grupki schodzącej zejściem dla zawodników! Towarzyszył mu zresztą inny zawodnik znany z FAME, "Malicha". Szczęśliwie nie doszło do większej bójki, a ochrona postawiona w stan najwyższej gotowości skutecznie tłumiła ewentualne zapędy Załęckiego. Jego zachowanie na trybunach FAME 29 możesz obejrzeć w poniższych filmikach. Ostrzegamy - to potwornie wulgarne nagrania z językiem 18+.

Muradov wygrał finał turnieju na FAME 29! Ugonoh nie dał rady szybkiemu Uzbekowi