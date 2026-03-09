Piękna gwiazda KSW powalczy o mistrzowski pas. Wiktoria Czyżewska zachwyca nie tylko w ringu! Zobacz zdjęcia "Chicatoro"

Wiktoria Czyżewska zawalczy o pas mistrzowski KSW w kategorii koguciej

Organizacja KSW ogłosiła hitowe zestawienie w kobiecej wadze koguciej. Podczas gali XTB KSW 118 o pierwszy w historii pas mistrzowski tej kategorii powalczą Wiktoria Czyżewska oraz Sara Luzar-Smajić. Do starcia dojdzie 16 maja, a szczegóły dotyczące miejsca wydarzenia oraz sprzedaży biletów mają zostać ogłoszone w najbliższym czasie.

Czyżewska jest jedną z najbardziej efektownych zawodniczek młodego pokolenia w polskim MMA. 22-letnia fighterka stoczyła dotąd siedem pojedynków w okrągłej klatce KSW, a jej styl walki szybko zdobył uznanie kibiców. Popularna „Chicatoro” słynie z agresywnego i widowiskowego prowadzenia walk. Aż pięć razy kończyła swoje starcia przez nokaut już w pierwszej rundzie.

Ostatni raz kibice mogli oglądać ją w akcji w styczniu. Wtedy Polka efektownie znokautowała Tamires Vidal, za co otrzymała bonus za najlepszy nokaut gali. Było to już trzecie takie wyróżnienie w jej karierze. Na koncie Czyżewskiej znajduje się również nagroda za najlepszą walkę wieczoru.

Bilans zawodowy młodej zawodniczki to osiem walk i siedem zwycięstw. Tylko raz musiała uznać wyższość rywalki. Zanim zdecydowała się na starty w profesjonalnym MMA, odnosiła sukcesy w sporcie amatorskim. Jest wielokrotną medalistką turniejów MMA, mistrzynią Polski w kickboxingu oraz złotą medalistką mistrzostw Polski ADCC.

Kim jest Sara Luzar-Smajić?

Rywalką Polki będzie Sara Luzar-Smajić. Chorwatka wraca do organizacji KSW po występach w federacji FNC, gdzie wygrała dwa kolejne pojedynki. Jej ostatnia walka z grudnia 2025 roku została wybrana najlepszym starciem wieczoru.

Luzar-Smajić zawodowo walczy od 2018 roku i ma na koncie dziewięć pojedynków, z których sześć wygrała. Zawodniczka preferuje twarde pojedynki w stójce i walczyła już na galach w kilku krajach Europy, m.in. w Chorwacji, Polsce, Włoszech, Niemczech i Czarnogórze.

Starcie z Czyżewską zapowiada się więc na bardzo widowiskowe. Dla Polki będzie to największa walka w dotychczasowej karierze i szansa, by zapisać się w historii KSW jako pierwsza mistrzyni wagi koguciej kobiet.