Niesamowita metamorfoza Marty Linkiewicz. Teraz czeka ją wielkie wyzwanie! A ona celuje już wyżej

Marta Linkiewicz przeszła niesamowitą metamorfozę od swojej pierwszej walki

Na FAME 30: ICONS zmierzy się z byłą zawodniczką UFC Izabelą Badurek

Zobacz, jak obecnie wygląda Marta Linkiewicz i jak zmieniła się przez lata

Marta Linkiewicz przeszła niesamowitą metamorfozę [GALERIA]

Marta Linkiewicz ponownie znalazła się w centrum uwagi swoich fanów. Popularna „Linkimaster” opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym zaprezentowała swoją aktualną formę. Fotografia szybko przyciągnęła uwagę internautów, bo zawodniczka freak-fightów wygląda na niej bardzo wysportowanie.

Przez lata swojej obecności w świecie freak-fightów Linkiewicz przeszła ogromną przemianę. Na początku była jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiego internetu. Do świata sportów walki trafiła dzięki dużej rozpoznawalności w sieci, a jej wizerunek często wzbudzał skrajne emocje.

Z czasem jednak jej podejście zaczęło się zmieniać. Dziś „Linkimaster” koncentruje się przede wszystkim na treningach i sportowej rywalizacji. Widać to również po jej mediach społecznościowych, które coraz częściej pokazują przygotowania do walk oraz efekty ciężkiej pracy na treningach.

Efekty tej przemiany widać także na najnowszym zdjęciu, które opublikowała w sieci. Linkiewicz prezentuje na nim wysportowaną sylwetkę i wyraźnie podkreśla, że sport stał się dla niej bardzo ważną częścią życia.

Kiedy walka Marty Linkiewicz z Izabelą Badurek?

Już wkrótce kibice będą mogli zobaczyć ją ponownie w akcji. Na gali FAME 30: ICONS już 21 marca Marta Linkiewicz zmierzy się z Izabelą Badurek. Jej rywalka ma za sobą występy w największej organizacji MMA na świecie – UFC, gdzie stoczyła jeden pojedynek.

Linkiewicz nie ukrywa jednak, że ma znacznie większe ambicje. Podczas jednego z programów promujących galę przyznała, że w przyszłości chciałaby zmierzyć się z jedną z największych legend polskiego MMA – Joanną Jędrzejczyk.