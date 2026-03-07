Wielka gala MMA z Polakiem. OKTAGON 85: Transmisja na żywo, gdzie oglądać i karta walk

Gala OKTAGON 85 w Hamburgu już dzisiaj od godziny 18:00.

W jednej z głównych walk europejskiego święta MMA zaprezentuje się Polak - Adrian Hamerski!

Sprawdź, gdzie oglądać galę i poznaj pełną kartę walk w dalszej części tekstu.

OKTAGON 85: Transmisja na żywo. Gdzie oglądać?

W sobotę, 7 marca, odbędzie się czwarta gala OKTAGON MMA w 2026 roku. Organizacja wraca do Hamburga, drugiego co do wielkości miasta Niemiec, gdzie odbędzie się OKTAGON 85. Walka wieczoru tej bardzo ciekawej karty wyłoni nowego mistrza wagi koguciej po ponad dwuletniej przerwie. O pas mistrzowski zmierzą się Igor Severino oraz Khurshed Kakhorov. Wypełniona po brzegi Barclays Arena ponownie powita także „Króla Niemiec” Christiana Eckerlina, który będzie chciał wrócić na ścieżkę zwycięstw w starciu z czeskim zawodnikiem Matousem Kohoutem.

TVP pokaże wielkie gale MMA! Nie chodzi o KSW i UFC. Kiedy transmisje z Oktagon MMA?

Karta główna zaoferuje również inne atrakcyjne starcia w tym walkę jedynego Polaka na tej gali - Adriana Hamerskiego, który zmierzy się z Denizem Ilbayem. Będzie to jego drugie starcie dla Oktagonu, a obaj zawodnicy chcą zmazać plamę po ostatnich porażkach, zatem liczymy na ostrą bitkę! Już pod koniec zeszłego roku TVP ogłosiło współpracę z czesko-słowacką federacją, a OKTAGON 85 będzie jej kolejnym owocem. Transmisję z gali można będzie obejrzeć na żywo online na stronie TVPSport.pl (początek o 19:00). Kto zaprezentuje się w klatce w Hamburgu?

Oto karta walk gali OKTAGON 85 (7.03.2026):

Walka wieczoru

Igor Severino (9-1-0) vs. Khurshed Kakhorov (13-1-0) - o pas wagi koguciej

Karta główna

Christian Eckerlin (17-8-0) vs. Matous Kohout (12-9-0)

Deniz Ilbay (8-3-0) vs. Adrian Hamerski (4-2-0)

Raul Lemberanskij (8-0-0) vs Ali Gündüz (6-0-0)

Ruben Wolf (12-13-0) vs. Olutobi Kalejaiye (9-9-0)

Marek Bartl (16-15-0) vs. Tyrone Pfeifer (6-1-0)

Karta wstępna

59,0 kg: Mohammed Walid (8-5-0) vs. Abdullah Sultani (4-2-0)

72,0 kg: Denis Frimpong (7-3-0) vs. Tomas Ciganik (7-3-0)

59,0 kg: Veronika Smolkova (8-3-0) vs. Stephanie Egger (8-5-0)

57,0 kg: Shawn Marcos da Silva (7-1-0) vs. Matheus Severino (14-5-0)

77,0 kg: Michael Obodozie (0-0-0) vs. Sebastian Horvath (0-0-0)