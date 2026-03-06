Jan Błachowicz poznał kolejnego rywala?! Wielki rewanż nadchodzi. Ujawnili datę jego walki

- Jan Błachowicz lada moment wróci do klatki UFC? Coraz więcej na to wskazuje
- Były mistrz UFC ma się zmierzyć ze swoim byłym rywalem Bogdanem Guskovem
- Ich pierwsze starcie zakończyło się większościowym remisem
Błachowicz poznał kolejnego rywala w UFC?
Coraz więcej wskazuje na to, że Jan Błachowicz wkrótce wróci do oktagonu UFC. Rosyjski portal „Vestnik MMA” poinformował, że były mistrz organizacji ma stoczyć rewanżowy pojedynek z Bogdanem Guskovem. Do walki miałoby dojść podczas gali UFC 328, która planowana jest w Newark w maju 2026 roku.
Pierwsze starcie obu zawodników odbyło się w grudniu 2025 roku na gali UFC 323. Pojedynek był bardzo wyrównany i zakończył się remisem. Dwóch sędziów punktowało walkę 28:28, natomiast trzeci widział zwycięstwo Polaka 29:28. Taki werdykt sprawił, że niemal od razu zaczęto mówić o potrzebie rewanżu.
Na razie organizacja UFC nie potwierdziła oficjalnie tego zestawienia. Jeśli jednak informacje medialne się potwierdzą, będzie to niezwykle ważna walka dla Błachowicza. Pojedynek z Guskovem ma być bowiem ostatnim występem Polaka w obecnym kontrakcie z amerykańską organizacją.
Sam zawodnik nie ukrywa, że zbliża się do końca kariery. Kilka tygodni temu w rozmowie z „Kanałem Sportowym” przyznał, że chciałby zakończyć swoją przygodę z MMA właśnie w UFC. – Chciałbym zakończyć ją w UFC. Na swoich warunkach – mówił Błachowicz.
Jan Błachowicz czeka na zwycięstwo od czterech lat!
Były mistrz wagi półciężkiej od dłuższego czasu czeka na kolejne zwycięstwo. Ostatni raz wygrał w maju 2022 roku, gdy pokonał Aleksandara Rakicia. Od tamtej pory zanotował remis z Magomedem Ankalaevem i Bogdanem Guskovem, a także porażki z Alexem Pereirą oraz Carlosem Ulbergiem.
Rewanż z Guskovem mógłby być dla Błachowicza nie tylko szansą na przełamanie tej serii, ale również ważnym momentem w końcówce jego kariery w UFC.