Jan Błachowicz poznał kolejnego rywala?! Wielki rewanż nadchodzi. Ujawnili datę jego walki

Jan Błachowicz lada moment wróci do klatki UFC? Coraz więcej na to wskazuje

Były mistrz UFC ma się zmierzyć ze swoim byłym rywalem Bogdanem Guskovem

Ich pierwsze starcie zakończyło się większościowym remisem

Błachowicz poznał kolejnego rywala w UFC?

Coraz więcej wskazuje na to, że Jan Błachowicz wkrótce wróci do oktagonu UFC. Rosyjski portal „Vestnik MMA” poinformował, że były mistrz organizacji ma stoczyć rewanżowy pojedynek z Bogdanem Guskovem. Do walki miałoby dojść podczas gali UFC 328, która planowana jest w Newark w maju 2026 roku.

Pierwsze starcie obu zawodników odbyło się w grudniu 2025 roku na gali UFC 323. Pojedynek był bardzo wyrównany i zakończył się remisem. Dwóch sędziów punktowało walkę 28:28, natomiast trzeci widział zwycięstwo Polaka 29:28. Taki werdykt sprawił, że niemal od razu zaczęto mówić o potrzebie rewanżu.

Na razie organizacja UFC nie potwierdziła oficjalnie tego zestawienia. Jeśli jednak informacje medialne się potwierdzą, będzie to niezwykle ważna walka dla Błachowicza. Pojedynek z Guskovem ma być bowiem ostatnim występem Polaka w obecnym kontrakcie z amerykańską organizacją.

Sam zawodnik nie ukrywa, że zbliża się do końca kariery. Kilka tygodni temu w rozmowie z „Kanałem Sportowym” przyznał, że chciałby zakończyć swoją przygodę z MMA właśnie w UFC. – Chciałbym zakończyć ją w UFC. Na swoich warunkach – mówił Błachowicz.

20

Jan Błachowicz czeka na zwycięstwo od czterech lat!

Były mistrz wagi półciężkiej od dłuższego czasu czeka na kolejne zwycięstwo. Ostatni raz wygrał w maju 2022 roku, gdy pokonał Aleksandara Rakicia. Od tamtej pory zanotował remis z Magomedem Ankalaevem i Bogdanem Guskovem, a także porażki z Alexem Pereirą oraz Carlosem Ulbergiem.

Rewanż z Guskovem mógłby być dla Błachowicza nie tylko szansą na przełamanie tej serii, ale również ważnym momentem w końcówce jego kariery w UFC.