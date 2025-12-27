TVP pokaże wielkie gale MMA! Nie chodzi o KSW i UFC. Kiedy transmisje z Oktagon MMA?

Kilka tygodni temu Oktagon MMA ogłosiło, że w 2026 roku zorganizuje pierwszą w historii galę w Polsce. Czesko-słowacka federacja założona w 2016 roku stała się - obok między innymi KSW - czołową w Europie. Jej gale są organizowane nie tylko w Czechach i na Słowacji, lecz także w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Już w najbliższą niedzielę (28 grudnia 2025) gala Oktagon 81 odbędzie się w O2 Arenie w Pradze - hali mogącej pomieścić nawet 20 tysięcy osób. I to właśnie ta gala otworzy współpracę TVP z Oktagon MMA.

"Telewizja Polska nawiązała współpracę z Oktagon. W 2026 roku gale jednej z największych europejskich organizacji będzie można oglądać w TVP Sport. Startujemy jednak jeszcze w tym roku – w niedzielę 28 grudnia transmisja Oktagon 81" - czytamy w komunikacie TVP.

Jak dowiadujemy się ze strony TVP Sport, w 2026 roku wszystkie gale Oktagon MMA będzie można oglądać na stronie internetowej i w aplikacji TVP Sport. Transmisje czterech z nich trafią na telewizyjną antenę, podobnie jak kończąca 2025 rok gala Oktagon 81.

- Polska jest dla nas rynkiem strategicznym z bogatą tradycją MMA. Współpraca z TVP to potwierdzenie, że Oktagon stał się istotną marką nawet dla dużych mediów publicznych. To kolejny dowód na sens naszego długoterminowego kierunku - powiedział Pavol Neruda, jeden z założycieli Oktagon.

Kibice MMA mogą zapoznać się z Oktagon MMA w najbliższą niedzielę. Przy okazji Oktagon 81 mówi się o "karcie walk roku". Gdzie ją oglądać? Początek transmisji w internecie i aplikacji mobilnej TVP Sport 28 grudnia o godz. 18:00. Od godz. 20:30 transmisja na antenie TVP Sport. W walce o wieczoru Will Fleury i Martin Buday zmierzą się o pas wagi ciężkiej.

Jednym z zawodników Oktagon MMA został niedawno Michał Materla. To pierwszy ogłoszony bohater gali Oktagon 86, która odbędzie się 11 kwietnia w Szczecinie.