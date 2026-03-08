Najman znów rzuca wyzwanie Adamkowi. Celuje w konkretną datę! Mocne słowa „Cesarza”

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2026-03-08 16:05

Marcin Najman znów zaczepił Tomasza Adamka. „Cesarz polskich freak fightów” zapowiedział, że jest gotów wrócić z emerytury tylko po to, by zmierzyć się z „Góralem”. To reakcja na słowa Mateusza Borka, który ujawnił, że Adamek ma jeszcze jedną walkę w kontrakcie z FAME MMA.

Marcin Najman, Tomasz Adamek

i

Autor: YouTube/ Marcin Najman Official screen, SE/ Archiwum prywatne Marcin Najman, Tomasz Adamek

Adamek wróci do FAME! Mateusz Borek zdradza szczegóły

Marcin Najman po raz kolejny wyzwał na pojedynek Tomasza Adamka. „Cesarz polskich freak fightów” od dawna próbuje doprowadzić do starcia z byłym mistrzem świata w boksie i regularnie zaczepia go w mediach społecznościowych oraz wywiadach.

Już w lipcu 2025 roku Najman opublikował w sieci nagranie skierowane bezpośrednio do Adamka. W charakterystyczny dla siebie, prześmiewczy sposób próbował przekonać pięściarza do walki w małych rękawicach, które są standardem w freak fightach.

– Tomasz Adamek! Zwracam się do ciebie, jako Cesarz polskich freak fightów. Fani freak fightów w Polsce nie są w stanie przekonać cię do małych rękawic, w których walki są dużo dynamiczniejsze, brutalniejsze i bardziej realne [...] Jeżeli oni nie są cię w stanie przekonać do tego, że w balonach powinno się walczyć na galach bokserskich, a nie freak fightowych, to ja spróbuję znaleźć argumenty, które cię przekonają. Na przykład w takich rękawicach mógłbyś od razu po walce wziąć kielicha, a także szklankę do zapicia – mówił wtedy Najman.

Temat potencjalnej walki powrócił po ostatniej wypowiedzi Mateusza Borka w programie „To jest boks”. Dziennikarz ujawnił, że Tomasz Adamek ma jeszcze jedną walkę w kontrakcie z federacją FAME MMA i chciałby stoczyć ją pod koniec roku. Jak zaznaczył Borek, ma to być pożegnalny pojedynek „Górala” w karierze i prawdopodobnie odbędzie się z nieco słabszym rywalem.

Soldić Adamek
Najman chce walki z Adamkiem! Jest gotów wrócić z emerytury

Na te słowa błyskawicznie zareagował Najman, który ponownie zgłosił swoją kandydaturę na przeciwnika Adamka.

– Jestem gotów wrócić z emerytury, by pożegnać Tomasza Adamka pod koniec roku. Już raz na formułę MMA z Cesarzem się zgodził. Ale było to na kilka godzin przed wp*****m od Roberto Soldicia, który wybił mu rywalizację w ringu na jakiś czas – napisał Najman.

„Cesarz” nie zakończył jednak na tym swojej wypowiedzi i dodał kolejną zaczepkę pod adresem byłego mistrza świata. – Mogę to zrobić, bo wracając z emerytury, jednocześnie wyślę na zasłużoną emeryturę Adamka. A jak wiadomo liczba emerytów musi się zgadzać – stwierdził.

FAME MMA
MARCIN NAJMAN
TOMASZ ADAMEK