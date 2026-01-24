Kubańczyk vs Akop Szostak na gali FAME 30: Icons! Gorący pojedynek już 21 marca w Gliwicach

Kubańczyk wraca do klatki FAME! Zmierzy się z Akopem Szostakiem

To starcie ma drugie dno. Wszelkie nieporozumienia i niedomówienia zostaną wyjaśnione w klatce FAME na zasadach boksu w małych rękawicach. Zawodnicy zmierzą się na dystansie 5 rund po 3 minuty.

Walka Kubańczyk vs Akop nie będzie zwykłym starciem. Ten konflikt nie będzie czysto sportowy - tu chodzi o ważne kwestie osobiste. Jakub Flas, który w ostatnim czasie pełnił rolę komentatora FAME, wraca do klatki po niemal dwóch latach przerwy. Wygrał wszystkie cztery dotychczasowe pojedynki.

Akop Szostak bił się dziewięciokrotnie w organizacjach FEN, KSW czy EFM Show. Wygrywał m.in. z Łukaszem Borowskim, Wojciechem Balejko czy Radosławem Słodkiewiczem.

FAME 30: Icons to wydarzenie historyczne. PreZero Arena Gliwice wypełni się po brzegi fanami, którzy chcą być świadkami rozwiązania najbardziej gorących konfliktów w polskim show-biznesie. Czy technika bokserska Kubańczyka wystarczy na doświadczenie i siłę Akopa? Odpowiedź poznamy już w marcu.