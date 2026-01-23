Zawodnik UFC padł jak rożny piorunem tuż po ważeniu! Mrożące krew w żyłach nagranie

Zawodnik UFC upadł nieprzytomny tuż po ważeniu. Wyglądało to bardzo źle, walkę odwołano

Ważenie przed walkami pięściarskimi czy mieszanych sztuk walki potrafią wywołać sporo emocji. Niejednokrotnie zdarzało się, że zawodnicy i zawodniczki rozbierali się całkiem do naga czy obcinali włosy, by zyskać potrzebne kilkadziesiąt gramów mniej na wadze, a czasami nawet to nie wystarczało. Proces zbijania wagi jest bardzo wymagający i potrafi prowadzić do dużego osłabienia organizmu. Rzadko jednak jesteśmy świadkami tak dramatycznych wydarzeń, jakich byliśmy świadkami przed galą UFC 324: Gaethje vs Pimblett.

Na gali UFC 324: Gaethje vs Pimblett zobaczymy dwanaście pojedynków. Wśród nich miało być także starcie Camerona Smothermana z Rickym Turciosem, jednak już teraz wiadomo, że do niej nie dojdzie. Wszystko z powodów problemów zdrowotnych pierwszego z wymienionych zawodników. Trudno dziwić się takiej decyzji po tym, co stało się ze Smothermanem podczas ceremonii ważenia. Amerykanin tuż po tym, jak zszedł z wagi, padł bezwiednie przed siebie i nie był w stanie wstać o własnych siłach. W sieci pojawiło się nagranie z tego dramatycznego zdarzenia, które możecie obejrzeć poniżej.

😱 Cameron Smotherman just passed out on after making weight for UFC 324.Never seen a fall like this.. pic.twitter.com/PvMGOWTQZ0— Home of Fight (@Home_of_Fight) January 23, 2026

O tym, jak sprawa zmieszczenia się w wyznaczonej kategorii wagowej jest sporym problemem dla zawodników, niech świadczy fakt, że na wspomnianej gali... dwóch zawodników swojej wagi nie zrobiło. W limicie nie zmieścili się Deiveson Figueiredo, który zmierzy się z Umarem Nurmagomedovem oraz Alex Perez, który będzie walczyć z Charlsem Johnsonem. Obaj zrezygnowali z tego powodu z 25 proc. swojej wypłaty na rzecz swoich przeciwników, ale walki się odbędą.

