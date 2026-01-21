Marcin Najman wróci ze sportowej emerytury? Pojawił się pomysł szalonej walki! Wielki konflikt w tle

Marcin Najman pokazał sparing z „Arabem”

Wydawało się, że Marcin Najman definitywnie odwiesił rękawice na kołek, skupiając się na działalności organizacyjnej i medialnej. Jednak w świecie freak fightów "nigdy" nie oznacza "nigdy". 20 stycznia, w późnych godzinach wieczornych, słynny częstochowianin opublikował nagranie, które błyskawicznie obiegło sieć.

Wszystko zaczęło się od wyzwania rzuconego przez Gabriela "Araba" Al-Sulwiego. Najman, znany z tego, że rzadko odmawia bitki, podjął rękawicę. Panowie umówili się na "honorowy sparing", którego efekty fani mogli zobaczyć w poniedziałkowy wieczór.

Na opublikowanym materiale widać wymiany ciosów między byłym pięściarzem a raperem. Jak "Cesarz" ocenił swoją dyspozycję po rozbracie ze sportem? Najman nie ukrywał, że długa przerwa dała się we znaki jego wydolności. – Muszę popracować nad kondycją – przyznał wprost po sparingu, sugerując, że umiejętności techniczne wciąż są, ale "paliwa" w baku brakuje na dłuższy dystans.

Najman wróci z emerytury? Wyraził chęć!

Sparing z "Arabem" może być jednak tylko przystawką do dania głównego. W kuluarach rodzi się pomysł na zestawienie, które z pewnością wygenerowałoby ogromne zasięgi. Padła propozycja walki w formule dwóch na dwóch.

Zgodnie z tym scenariuszem, w jednym narożniku stanęliby Marcin Najman i Gabriel "Arab" Al-Sulwi. Ich przeciwnikami mieliby zostać dwaj inni, niezwykle barwni i kontrowersyjni zawodnicy: Artur Binkowski oraz "Popek" (Paweł Mikołajuw).

Najman nie odrzucił tej koncepcji. Co więcej, nie wyklucza, że dla takiego widowiska przerwie swoją sportową emeryturę. Do potencjalnego starcia miałoby dojść w okolicach lata. Jeśli do tego dojdzie, czeka nas konferencyjny i ringowy chaos, jakiego polskie freak fighty jeszcze nie widziały.

