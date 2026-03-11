Mariusz Pudzianowski odpalił się w środku nocy! Groźby do innego zawodnika. „Kaganiec, bo gadasz”

Mariusz Pudzianowski to ikona KSW, ale wszystko wskazuje na to, że jego wieloletnia kariera w tej federacji dobiegła końca.

Po raz ostatni w klatce zaprezentował się w kwietniu 2025 roku, ale wciąż jest głośno o kolejnej walce "Pudziana".

Po raz kolejny publicznie zaczepił go Natan Marcoń, a Pudzianowski zareagował szybko i mocno!

Mariusz Pudzianowski grozi Natanowi! "Wyjaśnię cię"

Przyszłość Mariusza Pudzianowskiego nadal budzi spore emocje. Po wielu latach walk w KSW były strongman pokłócił się z włodarzami i niewiele wskazuje na to, aby w najbliższym czasie miał zawalczyć w federacji, którą budował od 2009 roku. Od miesięcy mówi się wiele o transferze "Pudziana" do świata freak-fightów i wydaje się, że ten zbliża się wielkimi krokami! Natan Marcoń raz za razem atakuje publicznie legendę polskiego sportu, a kolejna jego zaczepka spotkała się ze zdecydowaną odpowiedzią.

W ostatnich dniach kontrowersyjny freak-fighter wrócił do Polski i udzielił wywiadu "Szalonemu Reporterowi". Nie zabrakło w nim ciągnącego się wątku potencjalnej walki z Pudzianowskim. Natan ujawnił, że miało do niej dojść już na najbliższej gali FAME MMA (21 marca w Gliwicach), ale jego rywal nie dogadał się finansowo!

- Myślę, że jak nie uda się w maju, to na następną galę już się uda. [...] Teraz wyszło tak przez pieniądze. Mariusz Pudzianowski jest materialistą i myślę, że każdy to wie - stwierdził Marcoń. Jego słowa wywołały szybką reakcję "Pudziana"!

FAME powinno ci obiecać jedno: kaganiec, bo gadasz jak nakręcona papuga, a w klatce i tak będziesz szukać wyjścia ewakuacyjnego. Nataszka M. uciekała górą? Ty nawet nie zdążysz dobiec do siatki, zanim cię wyjaśnię. Skończ klepać te same smuty, bo jedyne, co masz, to zdartą płytę, a i do sportu ci daleko jeszcze!! Ps: ręka sprawiedliwości cię dopadnie - napisał Pudzianowski w nocy z 10 na 11 marca w social mediach.

Tak mocna odpowiedź każe sądzić, że 49-latek naprawdę jest gotowy na walkę z kontrowersyjnym freak-fighterem. Federacja FAME na razie nie odniosła się do słów Marconia o planach na ten pojedynek. A wy jak myślicie - Pudzianowski zawalczy z Natanem?