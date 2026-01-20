Izu Ugonoh brutalnie szczerze o sportowcach i pieniądzach przed galą Fame 29. Nie gryzł się w język, słowa prosto z serca

Ugonoh zakończył karierę pięściarską w 2019 r. i potem zamienił ring na klatkę. Przygodę z KSW zaczął co prawda od zwycięstwa z Quentinem Domingosem, ale w kolejnych dwóch pojedynkach przegrał z Markiem Samociukiem i od maja 2022 r. nie oglądaliśmy go w akcji. Od tego czasu jednak nie próżnował, ciągle trenował i po dłuższej przerwie ponownie zaprezentuje swoje nietuzinkowe umiejętności.

Fame 29: Ugonoh - Kubiszyn już w ćwierćfinale turnieju wagi ciężkiej

Turniej na gali Fame 29 odbędzie się na zasadach K-1 w małych rękawicach od MMA, a to właśnie w tej odmianie sportów walki Ugonoh święcił spore sukcesy na początku swojej kariery. Nic więc zatem dziwnego, że Izu jest jednym z głównych faworytów bukmacherów do końcowego zwycięstwa, ale jego pech polega na tym, że jeszcze wyżej stoją akcje Mateusza Kubiszyna, z którym zmierzy się już w ćwierćfinale.

- Mateusz startuje regularnie, ja dawno nie walczyłem, ale pewnych rzeczy się nie zapomina. Nie wiem, jak zakończy się nasze starcie, jednak sportowo na pewno będzie to znakomite widowisko - powiedział Ugonoh.

Izu Ugonoh szczerze o sportowcach i pieniądzach: Ludziom się wydaje, że sportowcy powinni walczyć tylko o medale

Były pięściarz nie ukrywa, że do świata freaków skusiły go m.in. duże pieniądze. Zwycięzca turnieju zgarnie bowiem mercedesa klasy S o wartości 800 tys. zł.

Izu Ugonoh o świecie freaków: Maszeruj albo giń

- Ludziom się wydaje, że sportowcy powinni walczyć tylko o medale. Wiadomo, sportowe ambicje są potrzebne, ale ostatecznie tymi ambicjami nie da się płacić za życie. Wszyscy chodzą do pracy dla pieniędzy, gdyby nie musieli zarabiać, to by siedzieli w domu na tył** i robili tylko to, co im się podoba. Jeśli jednak sportowiec mówi o tym głośno, to jest to dla niego wielka obraza. To przecież jakieś nieporozumienie. Lipa pojawia się w momencie, w którym sportowiec, który włożył w swoją karierę tyle serca i energii, który stoczył kilka fajnych walk i odniósł jakimś tak sukces, mniejszy lub większy, na końcu zostaje ze słabym zdrowiem i musi prosić ludzi o pomoc. Czasem tak się zdarza, takie jest życie, ale kurna róbmy wszystko, żeby tak nie było - zakończył Ugonoh.

