FAME z kolejnym wielkim transferem! Izu Ugonoh dołącza do freaków

Izu Ugonoh dołączył do FAME MMA! Weźmie udział w walce o luksusowy samochód
38-letni zawodnik wnosi do klatki ogromne doświadczenie zdobyte na ringach zawodowych. Ugonoh to były mistrz Europy i świata amatorów w K-1 oraz posiadacz pasów mistrzowskich w boksie zawodowym (m.in. WBO Africa, WBA Oceania). W przeszłości toczył również boje dla organizacji KSW. Teraz jego umiejętności zostaną zweryfikowane w nowym środowisku. Ugonoh to trzeci oficjalnie potwierdzony uczestnik turnieju.
Marcin Różalski przemówił po porażce na KSW 113. Poruszające słowa „Różala”. To było najważniejsze
Debiut Izu Ugonoha w FAME przypada na wyjątkowe okoliczności. Weźmie on udział w S-Class Tournament, gdzie stawka jest bezprecedensowa. Zwycięzca rywalizacji wyjedzie z hali nowym Mercedesem klasy S z ekskluzywnym pakietem Brabus. Wartość tego egzemplarza to niebagatelne 800 tys. złotych!
Wszyscy byli w szoku, co Artur Szpilka zrobił tuż po wygranej na KSW! Nagle ruszył na... AJ-a [WIDEO]
Ogłoszone już nazwiska gwarantują najwyższy poziom sportowy widowiska. To jeszcze nie koniec niespodzianek związanych z obsadą turniejowej drabinki.
Uczestnicy FAME 29 S-Class Tournament:
- Mateusz „Don Diego” Kubiszyn
- Makhmud Muradov
- Izu Ugonoh
Gala FAME 29 odbędzie się 24 stycznia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Sprzedaż biletów na wydarzenie już trwa.