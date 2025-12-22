FAME z kolejnym wielkim transferem! Izu Ugonoh dołącza do freaków

Izu Ugonoh dołączył do FAME MMA! Weźmie udział w walce o luksusowy samochód

38-letni zawodnik wnosi do klatki ogromne doświadczenie zdobyte na ringach zawodowych. Ugonoh to były mistrz Europy i świata amatorów w K-1 oraz posiadacz pasów mistrzowskich w boksie zawodowym (m.in. WBO Africa, WBA Oceania). W przeszłości toczył również boje dla organizacji KSW. Teraz jego umiejętności zostaną zweryfikowane w nowym środowisku. Ugonoh to trzeci oficjalnie potwierdzony uczestnik turnieju.

Debiut Izu Ugonoha w FAME przypada na wyjątkowe okoliczności. Weźmie on udział w S-Class Tournament, gdzie stawka jest bezprecedensowa. Zwycięzca rywalizacji wyjedzie z hali nowym Mercedesem klasy S z ekskluzywnym pakietem Brabus. Wartość tego egzemplarza to niebagatelne 800 tys. złotych!

Ogłoszone już nazwiska gwarantują najwyższy poziom sportowy widowiska. To jeszcze nie koniec niespodzianek związanych z obsadą turniejowej drabinki.

Uczestnicy FAME 29 S-Class Tournament:

Mateusz „Don Diego” Kubiszyn

Makhmud Muradov

Izu Ugonoh

Gala FAME 29 odbędzie się 24 stycznia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Sprzedaż biletów na wydarzenie już trwa.