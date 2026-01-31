FAME Awards 2025: Lista nominowanych. Kto może otrzymać nagrody FAME?

FAME Awards: Wyróżnienia za rok 2025
Już 31 stycznia w Warszawie odbędzie się pierwsza w historii uroczysta gala FAME Awards. To wydarzenie bez precedensu – organizacja uhonoruje nie tylko bohaterów minionych 12 miesięcy, ale także ikony, które budowały potęgę freak-fightów na przestrzeni lat.
Rok 2025 przyniósł kibicom FAME mnóstwo emocji, spektakularnych nokautów i medialnych konfliktów. Teraz nadszedł czas, by nagrodzić najlepszych. Rywalizacja o statuetki zapowiada się niezwykle zacięcie, a kapituła i fani mają twardy orzech do zgryzienia.
W najbardziej prestiżowej kategorii – Zawodnik Roku 2025 – o zwycięstwo walczą prawdziwi tytani. Wśród nominowanych znaleźli się m.in. niepokonany kickboxer Mateusz "Don Diego" Kubiszyn, charyzmatyczny Denis Labryga oraz Alberto Simao. Z kolei o tytuł Zawodniczki Roku rywalizują m.in. Lexy Chaplin oraz Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk.
Organizatorzy docenią również "Odkrycie Roku" (szansę mają m.in. Bartosz Szachta i Jarosław "Koziołek" Kozieł) oraz najbardziej spektakularne zakończenia walk. W kategorii "Skończenie Roku" nominowano m.in. głośny nokaut "Tuszola" na Marcinie Najmanie oraz skończenie Michała Materli na Dawidzie Załęckim.
FAME nagrodzi też zawodników z całej historii
FAME Awards to jednak nie tylko podsumowanie ostatniego roku. Gala będzie hołdem dla całej historii organizacji. Kategorie "DEKADA" mają wyłonić postacie, które na zawsze zmieniły oblicze polskiego internetu i sportów walki.
O miano Zawodnika Dekady ubiegają się m.in. Amadeusz "Ferrari" Roślik, Kasjusz "Don Kasjo" Życiński czy Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka. Wśród pań faworytką wydaje się być "Królowa metamorfozy", czyli Marta "Linkimaster" Linkiewicz.
Niezwykle ciekawie zapowiada się walka o tytuł SuperLegendy Superbetu, gdzie nominowano m.in. Marcina Najmana (określanego mianem "Genesis freak-fightów") oraz Michała "Boxdela" Barona ("Mózg i twarz projektu").
Kategorie FAME AWARDS - NAJLEPSI W ROKU 2025:
Zawodnik Roku:
- Alberto Simao
- Bartosz Szachta
- Denis Labryga
- Mateusz "Don Diego" Kubiszyn
- Łukasz "Tuszol" Tuszyński
- Gracjan Szadziński
Zawodniczka Roku
- Lexy Chaplin
- Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk
- Magdalena "Angel" Loskot
- Sandra "Bad Girl" Staniszewska
- Katarzyna "Laluna" Alexander
- Dorota "Gliniara" Kochanek
Walka roku
- Michał Materla vs Dawid "Crazy" Załęcki
- Szymon "Szymool" Besser vs Brajan "Bojan" Bojanko
- Patryk "Gleba" Tołkaczewski vs Jarosław "Koziołek" Kozieł i Przemysław "Sequento" Skulski
- Marcin "Sianos" Thanos vs Jarosław "Koziołek" Kozieł i Przemysław "Sequento" Skulski
- Kamil "Taazy" Mataczyński vs Alberto Simao
- Hubert "Dajczman" Dajczman - Wiktor "Wronek" Wronka
Skończenie roku
- Alberto Simao na Oskarze Wierzejskim
- Michał Materla na Dawidzie Załęckim
- Brajan Bojanko na Szymonie Besserze
- Łukasz "Tuszol" Tuszyński na Marcinie "Cesarzu" Najmanie
- Michał "Wampir" Pasternak na Kamilu "King Kongu" Mindzie
Odkrycie roku
- Jarosław "Koziołek" Kozieł
- Bartosz Szachta
- Brajan "Bojan" Bojanko
- Hubert Dajczman
- Patryk "Gleba" Tołkaczewski
SuperLegenda Superbetu
- Marcin Najman - "Genesis freak-fightów"
- Amadeusz "Ferrari" Roślik - "Władca piekieł i rekordów"
- Dawid Malczyński - "Weteran i technik"
- Kasjusz "Don Kasjo" Życiński - "Król trash-talku"
- Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka - "Multimistrz z sąsiedztwa"
- Marta "Linkimaster" Linkiewicz - "Królowa metamorfozy"
- Michał "Boxdel" Baron - "Mózg i twarz projektu"
Redakcja roku
- FanSportu
- MMA-BNB
- TV Reklama
- MMA.pl
- FightSport
Osobowość roku
- Brajan "Bojan" Bojanko
- Bartosz Szachta
- Dawid "Crazy" Załęcki
- Denis Labryga
- Marcin "Cesarz" Najman
Kategorie FAME AWARDS - DEKADA:
Zawodnik Dekady
- Amadeusz "Ferrari" Roślik
- Kasjusz "Don Kasjo" Życiński
- Marcin "Cesarz" Najman
- Jakub "Kubańczyk" Flas
- Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka
- Patryk "Bandura" Bandurski
Zawodniczka Dekady
- Marta "Linkimaster" Linkiewicz
- Aniela "Lil Masti" Bogusz
- Karolina "Way of Blonde" Brzuszczyńska
- Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk
- Lexy Chaplin
Skończenie Dekady
- Alan Kwieciński vs Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka
- Piotr Szeliga vs Krzysztof "Wujaszek Fericze" Ferenc
- Piotr Szeliga vs Gabriel "Arab" Al-Sulwi
- Kamil "Hassi" Hassan vs Oleg Riaszeńczew
- Dawid "Crazy" Załęcki vs Kieras
- Alberto Simao vs Oskar Wierzejski
Walka Dekady
- Adrian Polak vs Amadeusz "Ferrari" Roślik
- Kamil "Taazy" Mataczyński vs Piotr "Tybori" Tyburski - finał turnieju
- Arkadiusz Tańcula vs Jacek "Muran" Murański
- Daniel Magical vs Rafonix
- Marta Linkiewicz vs Aniela "Lil Masti" Bogusz
Odkrycie Freakowe Dekady
- Natan "Kraken" Marcoń
- Kamil "Taazy" Mataczyński
- Amadeusz "Ferrari" Roślik
- Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka
- Marta "Linkimaster" Linkiewicz
- Kasjusz "Don Kasjo" Życiński
- Jacek "Muran" Murański
Cytat Dekady
- Alanik do Ferrariego - "Mhehehe puu, mmm puu"
- Wiewiór - "Pojedynek o pas FAME MMA powinien być na zasadach FAME MMA, czyli takich jakie mają mają wszyscy"
- Muran do kibica - "Ja się mogę uruchomić w ułamku sekundy. Mogę być tam u ciebie w 1,5 sekundy, misiu!"
- Gola do Olejnika - "Wagina walenia niebieskiego podczas porodu osiąga szerokość od 6 do 9 metrów, co czyni ją drugą największą pi**ą na świecie po tobie"
- Ferrari do Filipka - "Ja, władca piekieł. Nie ty, nie ty, nie ty, ja jestem największą gwiazdę w tej federacji, rozp****lę Was wszystkich (...) Zapamiętajcie moje imię, Amadeusz Ferrari"
- Don Kasjo do Rataja - "Konferencja ci się z programem je**e? Ty mówisz ambea do kogoś? Ty jesteś ambeą czy tam amebą"
- Gola na konferencji - "Mam przy sobie dwudziestronicowy dokument świadczący o tym, że nie jestem osobą biseksualną i nie ciągnąłem nikomu p*ły. Jestem w 100% osobą heteroseksualną"
- Filipek do Dubiela - "Dziękuję i tak wolę to niż zakładać kondoma na głowę. Co mnie klepiesz? Nie jestem Natsu! Pały nie op***lę"
- Łaszczyk do Ferrariego - "Od dwunastu lat jem sobie, co chcem. Od dwunastu lat nie trzymam diety. Nie rozumiesz tego, bo jesteś głupi"
- Ferrari - "Dzisiaj Jarosz mówił, że jak dotyka palcami, to możesz je*ć. I zaje**m"