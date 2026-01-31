FAME Awards 2025: Lista nominowanych. Kto może otrzymać nagrody FAME?

FAME Awards: Wyróżnienia za rok 2025

Już 31 stycznia w Warszawie odbędzie się pierwsza w historii uroczysta gala FAME Awards. To wydarzenie bez precedensu – organizacja uhonoruje nie tylko bohaterów minionych 12 miesięcy, ale także ikony, które budowały potęgę freak-fightów na przestrzeni lat.

Rok 2025 przyniósł kibicom FAME mnóstwo emocji, spektakularnych nokautów i medialnych konfliktów. Teraz nadszedł czas, by nagrodzić najlepszych. Rywalizacja o statuetki zapowiada się niezwykle zacięcie, a kapituła i fani mają twardy orzech do zgryzienia.

W najbardziej prestiżowej kategorii – Zawodnik Roku 2025 – o zwycięstwo walczą prawdziwi tytani. Wśród nominowanych znaleźli się m.in. niepokonany kickboxer Mateusz "Don Diego" Kubiszyn, charyzmatyczny Denis Labryga oraz Alberto Simao. Z kolei o tytuł Zawodniczki Roku rywalizują m.in. Lexy Chaplin oraz Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk.

Organizatorzy docenią również "Odkrycie Roku" (szansę mają m.in. Bartosz Szachta i Jarosław "Koziołek" Kozieł) oraz najbardziej spektakularne zakończenia walk. W kategorii "Skończenie Roku" nominowano m.in. głośny nokaut "Tuszola" na Marcinie Najmanie oraz skończenie Michała Materli na Dawidzie Załęckim.

FAME nagrodzi też zawodników z całej historii

FAME Awards to jednak nie tylko podsumowanie ostatniego roku. Gala będzie hołdem dla całej historii organizacji. Kategorie "DEKADA" mają wyłonić postacie, które na zawsze zmieniły oblicze polskiego internetu i sportów walki.

O miano Zawodnika Dekady ubiegają się m.in. Amadeusz "Ferrari" Roślik, Kasjusz "Don Kasjo" Życiński czy Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka. Wśród pań faworytką wydaje się być "Królowa metamorfozy", czyli Marta "Linkimaster" Linkiewicz.

Niezwykle ciekawie zapowiada się walka o tytuł SuperLegendy Superbetu, gdzie nominowano m.in. Marcina Najmana (określanego mianem "Genesis freak-fightów") oraz Michała "Boxdela" Barona ("Mózg i twarz projektu").

Kategorie FAME AWARDS - NAJLEPSI W ROKU 2025:

Zawodnik Roku:

Alberto Simao

Bartosz Szachta

Denis Labryga

Mateusz "Don Diego" Kubiszyn

Łukasz "Tuszol" Tuszyński

Gracjan Szadziński

Zawodniczka Roku

Lexy Chaplin

Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk

Magdalena "Angel" Loskot

Sandra "Bad Girl" Staniszewska

Katarzyna "Laluna" Alexander

Dorota "Gliniara" Kochanek

Walka roku

Michał Materla vs Dawid "Crazy" Załęcki

Szymon "Szymool" Besser vs Brajan "Bojan" Bojanko

Patryk "Gleba" Tołkaczewski vs Jarosław "Koziołek" Kozieł i Przemysław "Sequento" Skulski

Marcin "Sianos" Thanos vs Jarosław "Koziołek" Kozieł i Przemysław "Sequento" Skulski

Kamil "Taazy" Mataczyński vs Alberto Simao

Hubert "Dajczman" Dajczman - Wiktor "Wronek" Wronka

Skończenie roku

Alberto Simao na Oskarze Wierzejskim

Michał Materla na Dawidzie Załęckim

Brajan Bojanko na Szymonie Besserze

Łukasz "Tuszol" Tuszyński na Marcinie "Cesarzu" Najmanie

Michał "Wampir" Pasternak na Kamilu "King Kongu" Mindzie

Odkrycie roku

Jarosław "Koziołek" Kozieł

Bartosz Szachta

Brajan "Bojan" Bojanko

Hubert Dajczman

Patryk "Gleba" Tołkaczewski

SuperLegenda Superbetu

Marcin Najman - "Genesis freak-fightów"

Amadeusz "Ferrari" Roślik - "Władca piekieł i rekordów"

Dawid Malczyński - "Weteran i technik"

Kasjusz "Don Kasjo" Życiński - "Król trash-talku"

Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka - "Multimistrz z sąsiedztwa"

Marta "Linkimaster" Linkiewicz - "Królowa metamorfozy"

Michał "Boxdel" Baron - "Mózg i twarz projektu"

Redakcja roku

FanSportu

MMA-BNB

TV Reklama

MMA.pl

FightSport

Osobowość roku

Brajan "Bojan" Bojanko

Bartosz Szachta

Dawid "Crazy" Załęcki

Denis Labryga

Marcin "Cesarz" Najman

Kategorie FAME AWARDS - DEKADA:

Zawodnik Dekady

Amadeusz "Ferrari" Roślik

Kasjusz "Don Kasjo" Życiński

Marcin "Cesarz" Najman

Jakub "Kubańczyk" Flas

Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka

Patryk "Bandura" Bandurski

Zawodniczka Dekady

Marta "Linkimaster" Linkiewicz

Aniela "Lil Masti" Bogusz

Karolina "Way of Blonde" Brzuszczyńska

Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk

Lexy Chaplin

Skończenie Dekady

Alan Kwieciński vs Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka

Piotr Szeliga vs Krzysztof "Wujaszek Fericze" Ferenc

Piotr Szeliga vs Gabriel "Arab" Al-Sulwi

Kamil "Hassi" Hassan vs Oleg Riaszeńczew

Dawid "Crazy" Załęcki vs Kieras

Alberto Simao vs Oskar Wierzejski

Walka Dekady

Adrian Polak vs Amadeusz "Ferrari" Roślik

Kamil "Taazy" Mataczyński vs Piotr "Tybori" Tyburski - finał turnieju

Arkadiusz Tańcula vs Jacek "Muran" Murański

Daniel Magical vs Rafonix

Marta Linkiewicz vs Aniela "Lil Masti" Bogusz

Odkrycie Freakowe Dekady

Natan "Kraken" Marcoń

Kamil "Taazy" Mataczyński

Amadeusz "Ferrari" Roślik

Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka

Marta "Linkimaster" Linkiewicz

Kasjusz "Don Kasjo" Życiński

Jacek "Muran" Murański

Cytat Dekady