Policyjne nagranie z aresztowania Denisa Z. i Bartosza Sz. w Toruniu. Freak-fighterzy już za kratami

"Sąd Rejonowy w Toruniu przychylił się do wniosku policji i prokuratury, stosując wobec dwóch mężczyzn zatrzymanych po bójce przy ulicy Podgórskiej w Toruniu trzymiesięczny tymczasowy areszt. Nieletni uczestnik zdarzenia już w sobotę stanął przed sądem rodzinnym, który zastosował wobec niego środki wychowawcze" - czytamy w oficjalnym komunikacie KMP w Toruniu.

Policja pokazała, co znaleziono przy zatrzymaniu „Bad Boya”. Maczety, petardy, broń pneumatyczna [ZDJĘCIA]

Denis Z. i Bartosz Sz. aresztowani

Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w czwartek (2.10.2025) wieczorem. Dzięki skutecznej pracy toruńskich kryminalnych uczestnicy bójki zostali namierzeni i zatrzymani już następnego dnia. Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nich przedmioty przypominające broń, petardy hukowe oraz maczety. Jak ustalono, zatrzymanymi byli znani freak-fighterzy - Denis Z. ps. "Bad Boy" oraz Bartosz Sz., a w ręce policji wpadł również 15-letni uczestnik bójki.

15-latek już w sobotę stanął przed sądem rodzinnym. Wobec niego zastosowano środki wychowawcze. Dwaj pozostali zatrzymani zostali doprowadzeni w niedzielę (5.10) do prokuratury, a następnego dnia do sądu. Ten przychylił się do wniosku śledczych, stosując wobec 28- i 29-latka tymczasowy trzymiesięczny areszt.

Do komunikatu o areszcie dla Denisa Z. i Bartosza Sz. dołączono także nagranie z ich zatrzymania. Szczegóły w powyższej galerii.

Komunikat policji ws. zatrzymania pseudokibiców z Torunia! Jednym z nich jest Denis Z., znany jako „Bad Boy”

"Zatrzymani mężczyźni są dobrze znani toruńskim funkcjonariuszom, mają powiązania ze środowiskiem pseudokibiców jednego z lokalnych klubów sportowych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Toruń - Wschód. Za udział w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, przy czym w omawianym przypadku mamy także do czynienia z występkiem chuligańskim. Decyzja o ostatecznym wymiarze kary będzie należała do sądu" - informuje toruńska policja.