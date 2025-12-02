Wiemy, ile zarobią AJ i Piotr Lisek za walkę na gali XTB KSW 113! Kwota robi duże wrażenie

Panowie zmierzą się w limicie wagowym do 100 kilogramów. Walka na zasadach MMA zakontraktowana została na trzy rundy po trzy minuty każda, ale bez uderzeń łokciami w parterze.
Lisek jest aktywnym lekkoatletą z wieloma medalami w dorobku. Wywalczył między innymi złoto halowych mistrzostw Europy i srebro mistrzostw świata. Dwa razy startował w igrzyskach olimpijskich i jest rekordzistą Polski. Zawodnik, któremu nie są również obce sporty walki (we wrześniu 2023 roku wygrał z popularnym "Daro Lwem" na gali Fame Friday Arena 2), na koncie ma dziesięć medali imprez międzynarodowych, a wielokrotnie stawał też na podium mistrzostw Polski.
Adam "AJ" Josef kontra Piotr Lisek na gali XTB KSW 113
Josef z kolei jest popularnym influencerem, którego sportowe poczynania śledzą setki tysięcy fanów. "AJ" znany jest ze swojego zamiłowania do kulturystyki, sportów walki (na koncie ma cztery walki na galach Fame i Clout, dwie wygrane i dwie przegrane) oraz sportowych wyzwań. Promuje nie tylko aktywność ruchową, ale też zdrowy styl życia. Testuje także granice wytrzymałości i podejmuje się między innymi takich zadań, jak selekcja do elitarnej jednostki komandosów.
Adam "AJ" Josef i Piotr Lisek zarobią wspólnie 800 tysięcy złotych za walkę na gali XTB KSW 113
Z tego, co udało nam się ustalić, panowie zgarną wspólnie za ten pojedynek aż około 800 tysięcy złotych! Na tym może się nie skończyć, bo w grę wchodzą także różne ewentualne bonusy. Nie znamy dokładnego podziału tej sumy, ale łatwo się domyślić, że więcej zarobi Josef, który jest znacznie większym nazwiskiem w tym zestawieniu.
Karta walk gali XTB KSW 113
- Adrian Bartosiński - Muslim Tulshaev (o pas mistrza wagi półśredniej)
- Paweł Pawlak - Laid Zerhouni (o pas mistrza wagi średniej)
- Michal Martinek - Artur Szpilka
- Adam "AJ" Josef - Piotr Lisek
- Michał Michalski - Damian Janikowski
- Augusto Sakai - Marcin Wójcik
- Wiktor Zalewski - Romain Debienne
- Marcello Morelli - Patryk Surdyn
- Igor Włodarczyk - Artur Krawczyk
- Souheil Kaouchen - Krzysztof Geburek