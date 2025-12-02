Wiemy, ile zarobią AJ i Piotr Lisek za walkę na gali XTB KSW 113! Kwota robi duże wrażenie

Panowie zmierzą się w limicie wagowym do 100 kilogramów. Walka na zasadach MMA zakontraktowana została na trzy rundy po trzy minuty każda, ale bez uderzeń łokciami w parterze.

Piotr Lisek zawalczy w KSW! Jego rywala zna cały internet. "Trochę nad tym myślałem"

Lisek jest aktywnym lekkoatletą z wieloma medalami w dorobku. Wywalczył między innymi złoto halowych mistrzostw Europy i srebro mistrzostw świata. Dwa razy startował w igrzyskach olimpijskich i jest rekordzistą Polski. Zawodnik, któremu nie są również obce sporty walki (we wrześniu 2023 roku wygrał z popularnym "Daro Lwem" na gali Fame Friday Arena 2), na koncie ma dziesięć medali imprez międzynarodowych, a wielokrotnie stawał też na podium mistrzostw Polski.

Hitowa walka w KSW przed świętami! AJ vs Piotr Lisek. I to nie w FAME MMA

Adam "AJ" Josef kontra Piotr Lisek na gali XTB KSW 113

Josef z kolei jest popularnym influencerem, którego sportowe poczynania śledzą setki tysięcy fanów. "AJ" znany jest ze swojego zamiłowania do kulturystyki, sportów walki (na koncie ma cztery walki na galach Fame i Clout, dwie wygrane i dwie przegrane) oraz sportowych wyzwań. Promuje nie tylko aktywność ruchową, ale też zdrowy styl życia. Testuje także granice wytrzymałości i podejmuje się między innymi takich zadań, jak selekcja do elitarnej jednostki komandosów.

Łzy płyną strumieniami po wyznaniu Piotra Liska. Tak czuł się po stracie dziecka, nie poradził sobie z osobistym dramatem

QUIZ. Artur Szpilka bez tajemnic! Ile pamiętasz z jego życia i kariery? Pytanie 1 z 10 Szpilka został zatrzymany i osadzony w zakładzie karnym przed walką z Wojciechem Bartnikiem. Do zdarzenia doszło... podczas finałowej konferencji prasowej w szatni tuż przed wyjściem na ring podczas oficjalnej ceremonii ważenia na treningu medialnym Następne pytanie

Adam "AJ" Josef i Piotr Lisek zarobią wspólnie 800 tysięcy złotych za walkę na gali XTB KSW 113

Z tego, co udało nam się ustalić, panowie zgarną wspólnie za ten pojedynek aż około 800 tysięcy złotych! Na tym może się nie skończyć, bo w grę wchodzą także różne ewentualne bonusy. Nie znamy dokładnego podziału tej sumy, ale łatwo się domyślić, że więcej zarobi Josef, który jest znacznie większym nazwiskiem w tym zestawieniu.

Niezniszczalny Adam "AJ" Josef bohaterem gali Clout MMA 6! Federacja zapowiada ogromne wyzwanie

Karta walk gali XTB KSW 113

Adrian Bartosiński - Muslim Tulshaev (o pas mistrza wagi półśredniej)

Paweł Pawlak - Laid Zerhouni (o pas mistrza wagi średniej)

Michal Martinek - Artur Szpilka

Adam "AJ" Josef - Piotr Lisek

Michał Michalski - Damian Janikowski

Augusto Sakai - Marcin Wójcik

Wiktor Zalewski - Romain Debienne

Marcello Morelli - Patryk Surdyn

Igor Włodarczyk - Artur Krawczyk

Souheil Kaouchen - Krzysztof Geburek