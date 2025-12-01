Hitowa walka w KSW przed świętami! AJ vs Piotr Lisek. I to nie w FAME MMA

Podczas XTB KSW 113, wielkiej gali zamykającej 2025 rok w KSW, dojdzie do dodatkowego, wyjątkowego pojedynku. W starciu tym Adam Josef, popularny „AJ”, zmierzy się z Piotrem Liskiem, medalistą mistrzostw świata w skoku o tyczce. Konfrontacja stoczona zostanie w limicie wagowym do 100 kilogramów, a zakontraktowana została na 3 rundy po 3 minuty każda, bez uderzeń łokciami w parterze. Do pojedynku dojdzie 20 grudnia w łódzkiej Atlas Arenie.

AJ vs Piotr Lisek przed świętami w KSW

"Witamy po drugiej stronie lustra dwie osoby gotowe na prawdziwe, sportowe wyzwania! Z jednej strony człowiek, który chce sprawdzać się na wszystkie możliwe sposoby. Po serii testów w jednostkach mundurowych i specjalnych, postanowił podjąć wyzwanie w realnej walce w okrągłej klatce KSW. Z drugiej strony utytułowany sportowiec, który z dumą reprezentuje Polskę na największych lekkoatletycznych zawodach na świecie. Obaj się sportowcami z krwi i kości. Czas sprawdzić, kto jest lepszym fighterem!" - zapowiada to starcie KSW.

Piotr Lisek jest aktywnym lekkoatletą z wieloma medalami w dorobku. Wywalczył między innymi złoto halowych mistrzostw Europy i srebro mistrzostw świata. Dwa razy startował w igrzyskach olimpijskich i jest rekordzistą Polski. Zawodnik, któremu nie są również obce sporty walki, na koncie ma dziesięć medali imprez międzynarodowych, a wielokrotnie stawał też na podium mistrzostw Polski.

Kim jest Adam "AJ" Josef, nowy zawodnik KSW?

Adam Josef jest popularnym influencerem i youtuberem, którego sportowe poczynania śledzą setki tysięcy fanów (627 tysięcy obserwujących na Instagramie). „AJ” znany jest ze swojego zamiłowania do kulturystyki, sportów walki oraz sportowych wyzwań. Promuje nie tylko aktywność ruchową, ale też zdrowy styl życia. Testuje także granice wytrzymałości i podejmuje się między innymi takich zadań, jak selekcja do elitarnej jednostki komandosów.

Zarówno „AJ”, jak i Lisek mają za sobą freakowe walki. Lekkoatleta we wrześniu 2023 r. pokonał „Daro Lwa”, z kolei youtuber stoczył kilka pojedynków w FAME i CLOUT MMA.