Pudzianowski wrócił do klatki i... Wielka wygrana! Szalał z radości

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-11-30 12:52

Całe trio braci Pudzianowskich toczyło już swoje pojedynki w sportach walki. Po długiej przerwie do walk wrócił także Dominik Pudzianowski. W sobotę, 29 listopada wszedł do klatki na gali Short MMA 2. I od razu zanotował wielkie zwycięstwo – nie z jednym, a aż z dwoma rywalami. Po triumfie szalał z radości.

Dominik Pudzianowski

i

Autor: Super Express/ Archiwum prywatne Dominik Pudzianowski
  • Wszyscy bracia Pudzianowscy mierzyli się na różnym etapie życia w MMA
  • Jako ostatni do świata sportów walki wszedł Dominik Pudzianowski, najstarszy z braci
  • W sobotę, 29 listopada wygrał na Short MMA 2

Dominik Pudzianowski zawalczył na Short MMA 2

Dominik Pudzianowski jako ostatni z braci rozpoczął karierę w sportach walki. Na zawodowej scenie zadebiutował dopiero w 2023 roku podczas gali WOTORE 7, gdzie w formule na gołe pięści szybko rozprawił się z Tomaszem Obcowskim, nokautując go przed upływem półtorej minuty. Niedługo później pojawił się również w organizacji CLOUT MMA, choć jego pierwotny przeciwnik, Paweł Bomba, został zastąpiony przez Błażeja Augustyna.

Były piłkarz ponownie zaprezentował się z dobrej strony – po dziewięciominutowym starciu sędziowie wskazali go jako zwycięzcę. Pudzianowski przygotowywał się następnie do występu na PRIME MMA, jednak jego rywal, Adrian Cios, wycofał się z pojedynku. Mimo to zawodnik nie został pozostawiony bez walki, ponieważ pojawił się w kolejnej odsłonie Short MMA.

W nadchodzącym występie czeka go nietypowe wyzwanie. Zgodnie z ogłoszeniem organizatorów zmierzy się jednocześnie z dwoma rywalami – Marcinem Szymańskim i Danielem Gentlemanem. Jak podkreślono w komunikacie, obaj zawodnicy dobrze zaprezentowali się w pierwszej edycji Short i teraz ponownie staną w oktagonie, tym razem przeciwko bardziej doświadczonemu Pudzianowskiemu.

Zwycięstwo Pudzianowskiego przed czasem!

Dominik Pudzianowski nie miał wielkich problemów ze swoimi przeciwnikami. Pojedynek został zakontraktowany na dystansie dwóch rund. Na początku mierzył się z Szymańskim, który przetrwał swoją rundę.

Tego samego nie można powiedzieć o Danielu Gentlemanie, który przegrał przed czasem i to Dominik Pudzianowski został ogłoszony wielkim zwycięzcą swojego pojedynku.

