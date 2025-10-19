Ogłosili walkę Pudzianowskiego. Wielki powrót do klatki! Szalony pojedynek

Bartosz Olszewski
2025-10-19 11:34

Całe trio braci Pudzianowskich zaliczyło na pewnym etapie swojego życia debiut w sportach walki. Dotyczy to zarówno Mariusza, który jest jedną z legend KSW, jak i Krystiana oraz Dominika. Trzeci z nich po ponad dwóch latach przerwy wróci do klatki. Właśnie ogłoszono jego pojedynek – i to na szalonych zasadach.

Dominik Pudzianowski

i

Autor: Super Express/ Archiwum prywatne Dominik Pudzianowski
  • Dominik Pudzianowski po dwóch latach przerwy wróci do klatki
  • Pudzianowski ma na swoim koncie jedno zwycięstwo i jedną porażkę
  • Co ciekawe, pewną rolę w gali, na której wystąpi Dominik Pudzianowski pełnić będzie też jego brat Krystian

Pudzianowski wraca do klatki. Ujawnili jego rywali

Dominik Pudzianowski to ostatni z braci, który zadebiutował w sportach walk. Swój pierwszy pojedynek stoczył dopiero w 2023 roku, debiutując na gali WOTORE 7. W starciu na gołe pięści pokonał Tomasza Obcowskiego przez nokaut po niespełna półtorej minuty pojedynku. Później zadebiutował w świecie freak-fightów w organizacji CLOUT MMA. Jego rywalem miał być Paweł Bomba, ale ostatecznie wszedł do klatki z Błażejem Augustynem.

Były piłkarz sprawdził się świetnie w klatce i po 9 minutach pojedynku to jego ręka została uniesiona w górę. Pudzianowski pokazał jednak charakter i mógł to zrobić kolejny raz podczas gali PRIME MMA, ale Adrian Cios zrezygnował z pojedynku. „Pudzian” nie zostanie jednak bez walki, bo już niedługo zaprezentuje się na Short PRIME MMA.

Niewielu wie, że "Pudzian" ma aż dwóch braci. Tak wygląda Dominik Pudzianowski

Dominik Pudzianowski zmierzy się więc z... dwoma przeciwnikami. Jego rywalami będą Marcin Szymański oraz Daniel Gentleman. - Dwóch zawodników, którzy świetnie zaprezentowali się w pierwszej edycji Short , wraca do oktagonu, by zmierzyć się z doświadczonym zawodnikiem MMA - Dominikiem Pudzianowskim – napisano w oficjalnym komunikacie.

Tak wygląda brat Mariusza Pudzianowskiego, Dominik
8 zdjęć

Krystian Pudzianowski też na Short PRIME MMA

Co ciekawe, w trakcie promocji wydarzenia pojawi się także drugi z braci Pudzianowskich, Krystian. Były zawodnik m.in. organizacji FEN nie sprawdzi się jednak w klatce. Jak poinformowano w mediach społecznościowych, będzie jednym z gości specjalnych na konferencji przed wydarzeniem.

W konferencji udział weźmie także inny popularny influencer i gwiazda programu „Gogglebox. Przed telewizorem” na antenie TTV Dominik Abus, który aktywnie działa w mediach społecznościowych.

QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów bez twarzy? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT
Pytanie 1 z 14
Kim jest ten zawodnik?
QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT
Super Sport SE Google News
PRIME MMA
DOMINIK PUDZIANOWSKI