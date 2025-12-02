Paździochowa skomentowała porażkę Waldusia Kiepskiego w FAME. Wymowna reakcja

To nie był udany debiut dla Bartosza Żukowskiego w świecie freak-fightów. Po nieco ponad 30 sekundach aktor znany z roli Waldusia Kiepskiego został znokautowany. Zwycięstwo Tomasza „Szalonego Reportera” Matysiaka nad Bartoszem Żukowskim zostało skomentowane przez serialową Paździochową, czyli Renatę Pałys. Jak to oceniła?

Bartosz Żukowski przegrał błyskawicznie na FAME

Debiut Bartosza Żukowskiego w świecie freak-fightów okazał się błyskawiczny i bolesny. Aktor znany milionom widzów jako Waldek Kiepski z kultowego „Świata według Kiepskich” został znokautowany przez Tomasza „Szalonego Reportera” Matysiaka już w pierwszych sekundach walki na gali FAME 28. Starcie trwało zaledwie nieco ponad 30 sekund.

Żukowski, który przed galą był skazywany na pożarcie, pierwszy raz padł na deski już po 9 sekundach. Choć ambitnie wstał, kolejna seria ciosów rywala zakończyła pojedynek. 50-latek nie miał szans, ale, jak podkreśla, dla niego wynik nie był najważniejszy.

Mroczna strona "Kiepskich". Bartosz Żukowski, serialowy Walduś, mówi o zastraszaniu!

– Zwycięstwem jest to, że wyszedłem do klatki i że w wieku 50 lat potrafiłem się zmobilizować – powiedział nam aktor. Przyznał, że emocje w oktagonie były zupełnie inne niż na scenie czy planie filmowym: – To była inna trema. Lęk przed bólem, sytuacja nieznana, ale adrenalina była kosmiczna. I jadę dalej.

Żukowski zdradził, że przed walką trenował nawet po sześć godzin dziennie, jednak cztery tygodnie przygotowań to było zdecydowanie za mało. – Nie oszukujmy się, mam 50 lat. Gdy zaczyna się uprawiać sport quasi-wyczynowo w takim wieku, finał mógł być tylko jeden – przyznał z uśmiechem. – A Tomek? Ma naprawdę pier**** w rękach – dodał.

Walduś Kiepski przegrał na gali Fame 28, a potem naprawdę powiedział to o Marcinie Najmanie! Wymowne słowa Bartosza Żukowskiego

Renata Pałys, czyli „Paździochowa” skomentowała porażkę Żukowskiego

Renata Pałys, która także znana jest z roli Paździochowej w „Świecie według Kiepskich”, została zapytana o występ Bartosza Żuchowskiego w FAME MMA. Aktorka przyznała, że nie jest pewna, czy ta walka była potrzebna serialowemu Waldusiowi, ale przyznała, że podejmuje sam swoje decyzje.

- Już się bił? Nie [śledziłam tego], aczkolwiek oczywiście na Facebooku i różnych portalach mi się wyświetliło, że on będzie walczył. (...) Jak ja mogę zareagować? Pomyślałam sobie: "Chłopie, czy tobie to potrzebne jest?". Ale to jego sprawa. Myślałam, że to jest jeszcze przed nim, a to już dostał. Trudno – powiedziała w rozmowie z Onetem Renata Pałys, odtwórczyni roli „Paździochowej”.

