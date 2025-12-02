Paździochowa skomentowała porażkę Waldusia Kiepskiego w FAME. Wymowna reakcja

Bartosz Żukowski przegrał błyskawicznie na FAME

Debiut Bartosza Żukowskiego w świecie freak-fightów okazał się błyskawiczny i bolesny. Aktor znany milionom widzów jako Waldek Kiepski z kultowego „Świata według Kiepskich” został znokautowany przez Tomasza „Szalonego Reportera” Matysiaka już w pierwszych sekundach walki na gali FAME 28. Starcie trwało zaledwie nieco ponad 30 sekund.

Żukowski, który przed galą był skazywany na pożarcie, pierwszy raz padł na deski już po 9 sekundach. Choć ambitnie wstał, kolejna seria ciosów rywala zakończyła pojedynek. 50-latek nie miał szans, ale, jak podkreśla, dla niego wynik nie był najważniejszy.

Mroczna strona "Kiepskich". Bartosz Żukowski, serialowy Walduś, mówi o zastraszaniu!

– Zwycięstwem jest to, że wyszedłem do klatki i że w wieku 50 lat potrafiłem się zmobilizować – powiedział nam aktor. Przyznał, że emocje w oktagonie były zupełnie inne niż na scenie czy planie filmowym: – To była inna trema. Lęk przed bólem, sytuacja nieznana, ale adrenalina była kosmiczna. I jadę dalej.

Żukowski zdradził, że przed walką trenował nawet po sześć godzin dziennie, jednak cztery tygodnie przygotowań to było zdecydowanie za mało. – Nie oszukujmy się, mam 50 lat. Gdy zaczyna się uprawiać sport quasi-wyczynowo w takim wieku, finał mógł być tylko jeden – przyznał z uśmiechem. – A Tomek? Ma naprawdę pier**** w rękach – dodał.

Walduś Kiepski przegrał na gali Fame 28, a potem naprawdę powiedział to o Marcinie Najmanie! Wymowne słowa Bartosza Żukowskiego

Renata Pałys, czyli „Paździochowa” skomentowała porażkę Żukowskiego

Renata Pałys, która także znana jest z roli Paździochowej w „Świecie według Kiepskich”, została zapytana o występ Bartosza Żuchowskiego w FAME MMA. Aktorka przyznała, że nie jest pewna, czy ta walka była potrzebna serialowemu Waldusiowi, ale przyznała, że podejmuje sam swoje decyzje.

- Już się bił? Nie [śledziłam tego], aczkolwiek oczywiście na Facebooku i różnych portalach mi się wyświetliło, że on będzie walczył. (...) Jak ja mogę zareagować? Pomyślałam sobie: "Chłopie, czy tobie to potrzebne jest?". Ale to jego sprawa. Myślałam, że to jest jeszcze przed nim, a to już dostał. Trudno – powiedziała w rozmowie z Onetem Renata Pałys, odtwórczyni roli „Paździochowej”.