Walduś Kiepski przegrał na gali Fame 28, a potem naprawdę powiedział to o Marcinie Najmanie! Wymowne słowa Bartosza Żukowskiego

Skazywany na pożarcie Żukowski pierwszy raz z deskami zapoznał się już po 9 sekundach. Wstał, ale za chwilę po kolejnej serii ciosów padł po raz drugi i tym razem już się nie podniósł. Wszystko trwało nieco ponad pół minuty.

- To była zupełnie inna trema niż np. w teatrze. Z jednej strony lęk, bo to pierwszy raz, sytuacja totalnie nieznana, niekomfortowa, z drugiej lęk przed bólem. Ale bardzo mi się podobało, mega adrenalina i jadę dalej - zdradził nam Żukowski, który podpisał z Fame kontrakt na trzy walki. - No było szybko, ale co mogłem zrobić w cztery tygodnie? Nie oszukujmy się, ja mam 50 lat. Gdy zaczyna się w takim wieku uprawiać sport quasi-wyczynowo, to inaczej nie mogło się to skończyć. Byłem na to przygotowany, nie jest to dla mnie zaskoczenie. No i muszę przyznać, że Tomek ma pier********* w rękach (śmiech). Jestem jednak z siebie dumny, że wygenerowałem tyle siły i mocy, by wyjść do klatki. Ja czasami trenowałem nawet po sześć godzin dziennie - dodał.

Żukowski daje sobie teraz kilka miesięcy na treningi.

- Plan mam już rozpisany i myślę, że za pół roku będę mógł pokazać coś więcej. Teraz nauczyłem się tylko troszeczkę podstaw, a psychomotoryka i wszystko inne to są w ogóle nietknięte przeze mnie sfery treningu. To jest przygoda, myślę, że po pięćdziesiątce trzeba sobie fundować takie wyzwania, bo to otwiera nowe drzwi. Wszystko jest tutaj dla mnie totalnie nowe, zaskakujące, interesujące, ciekawe, a czasami też zdumiewające czy niesmaczne, ale w ogólnym rozrachunku jestem mega na tak - zdradził.

Kto zatem mógłby być kolejnym rywalem aktora? Może Marcin Najman, który co prawda w sobotę ogłosił zakończenie kariery, ale w przeszłości kończył ją już wiele razy i nigdy słowa nie dotrzymał?

- Ja go szanuję, to jest turbo inteligentny gość. Pozytywnie mnie to zaskoczyło. On ma mega talent komediowy, jest błyskotliwy, dowcipny, myślę, że powinien absolutnie robić stand-up i ja byłbym pierwszym widzem - zaznaczył.

A skoro już o aktorstwie mowa, to wielu fanów miało żal do Żukowskiego, że na poprzedzających gale konferencjach i programach był sobą, a nie Waldkiem Kiepskim z serialu.

- No tak, ale ludzie nie rozumieją, że jestem związany kontraktem z ATM i Polsatem i nie wolno mi opowiadać tej postaci w żadnych innych komercyjnych sytuacjach. Więc jeśli pojawiły się takie zarzuty, to są niezasadne, bo ja po prostu nie mam prawa tego robić. Dlatego przepraszam jeśli kogoś zawiodłem na tym polu - zakończył Żukowski.