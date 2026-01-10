PRIME MMA 15 - karta walk. Kto walczy na gali PRIME 15 w Puławach? Kolejność walk

Czas na kolejne freak-fightowe emocje. Gala PRIME MMA 15 odbędzie się już w sobotę, 10 stycznia w Puławach. W klatce zaprezentują się postaci znane ze świata internetu. W walce wieczoru Kamil „Taazy” Mataczyński zmierzy się z Gabrielem „Arabem” Al-Sulwim. Kto jeszcze walczy w Puławach? Sprawdź kartę walk gali PRIME MMA 15.

  • Już dziś, 10 stycznia odbędzie się gala PRIME MMA 15
  • Kibice zobaczą w klatce m.in. Kamila „Taazy'ego” Mataczyńskiego, Gabriela „Araba” Al-Sulwiego czy Jacka „Murana” Murańskiego
  • Jak wygląda karta walk gali PRIME MMA 15?

PRIME MMA 15: Kto walczy w Puławach?

Federacja PRIME MMA organizuje pierwszą galę w 2026 roku. Freak-fightowe emocje zaplanowano w Puławach w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR. Kibice zobaczą trzynaście pojedynków. W klatce zaprezentują się m.in. Kamil „Taazy” Mataczyński i Gabriel „Arab” Al-Sulwi, a stawką będzie pas mistrzowski PRIME. Starcie zakontraktowano w formule muay-thai.

W co-main evencie dojdzie do ciekawego starcia skonfliktowanych ze sobą Rafała „Takefuna” Górniaka z Arkadiuszem Tańculą, a emocji nie zabraknie w starciu trzech na jednego. „Dalton”, „Wampirek” i „Super Mario” zmierzą się w boksie z Jackiem „Muranem” Murańskim.

Kto jeszcze zaprezentuje się w klatce PRIME MMA? Między innymi Piotr Korczarowsksi, Marianna Schreiber, Paweł Jóźwiak czy Jaś Kapela.

PRIME MMA 15: Karta walk. Kolejność pojedynków

Walka wieczoru:

  • Kamil "Taazy" Mataczyński vs Gabriel "Arab" Al-Sulwi - walka o pas PRIME MMA - Muay-Thai

Karta główna:

  • Rafał "Takefun" Górniak vs Arkadiusz Tańcula - K-1 w małych rękawicach
  • Piotr Korczarowski vs Jakub "Paramaxil" Frączek - boks w małych rękawicach
  • Jacek "Muran" Murański vs Dalton & Wampirek & Super Mario - boks
  • Mikołaj "Papjeż Polak" Spólny vs Jaś Kapela - MMA
  • Marianna Schreiber vs Sara "Lasuczita" Sise - boks w małych rękawicach
  • Marek Jówko vs Maciej "Big Jack" Jarema - MMA
  • Paweł Jóźwiak & Marcin Naruszczka vs 8 zawodników - boks w małych rękawicach
  • Andrzej "Żurom" Żuromski vs Wojciech "Kazik Kartel" Ochnicki - boks w małych rękawicach
  • Oskar "Petel" Petelski vs Patryk "Robalini" Śliwa - K-1 w małych rękawicach

Karta wstępna (dostępna na YouTube):

  • Jakub Ciesielka vs Maksymilian Bratkowicz vs Dominik Zadora - K-1 w małych rękawicach (trójkąt)
  • Olaf "Farrley" Kasprzyk vs Bartosz "Barti" Karolak vs Damian "Versacz" Surmaj - K-1 w małych rękawicach (trójkąt)
  • Finał Młócki - boks w małych rękawicach
