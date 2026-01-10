PRIME MMA 15 - karta walk. Kto walczy na gali PRIME 15 w Puławach? Kolejność walk

Już dziś, 10 stycznia odbędzie się gala PRIME MMA 15

Kibice zobaczą w klatce m.in. Kamila „Taazy'ego” Mataczyńskiego, Gabriela „Araba” Al-Sulwiego czy Jacka „Murana” Murańskiego

Jak wygląda karta walk gali PRIME MMA 15?

PRIME MMA 15: Kto walczy w Puławach?

Federacja PRIME MMA organizuje pierwszą galę w 2026 roku. Freak-fightowe emocje zaplanowano w Puławach w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR. Kibice zobaczą trzynaście pojedynków. W klatce zaprezentują się m.in. Kamil „Taazy” Mataczyński i Gabriel „Arab” Al-Sulwi, a stawką będzie pas mistrzowski PRIME. Starcie zakontraktowano w formule muay-thai.

W co-main evencie dojdzie do ciekawego starcia skonfliktowanych ze sobą Rafała „Takefuna” Górniaka z Arkadiuszem Tańculą, a emocji nie zabraknie w starciu trzech na jednego. „Dalton”, „Wampirek” i „Super Mario” zmierzą się w boksie z Jackiem „Muranem” Murańskim.

Kto jeszcze zaprezentuje się w klatce PRIME MMA? Między innymi Piotr Korczarowsksi, Marianna Schreiber, Paweł Jóźwiak czy Jaś Kapela.

PRIME MMA 15: Karta walk. Kolejność pojedynków

Walka wieczoru:

Kamil "Taazy" Mataczyński vs Gabriel "Arab" Al-Sulwi - walka o pas PRIME MMA - Muay-Thai

Karta główna:

Rafał "Takefun" Górniak vs Arkadiusz Tańcula - K-1 w małych rękawicach

Piotr Korczarowski vs Jakub "Paramaxil" Frączek - boks w małych rękawicach

Jacek "Muran" Murański vs Dalton & Wampirek & Super Mario - boks

Mikołaj "Papjeż Polak" Spólny vs Jaś Kapela - MMA

Marianna Schreiber vs Sara "Lasuczita" Sise - boks w małych rękawicach

Marek Jówko vs Maciej "Big Jack" Jarema - MMA

Paweł Jóźwiak & Marcin Naruszczka vs 8 zawodników - boks w małych rękawicach

Andrzej "Żurom" Żuromski vs Wojciech "Kazik Kartel" Ochnicki - boks w małych rękawicach

Oskar "Petel" Petelski vs Patryk "Robalini" Śliwa - K-1 w małych rękawicach

Karta wstępna (dostępna na YouTube):

Jakub Ciesielka vs Maksymilian Bratkowicz vs Dominik Zadora - K-1 w małych rękawicach (trójkąt)

Olaf "Farrley" Kasprzyk vs Bartosz "Barti" Karolak vs Damian "Versacz" Surmaj - K-1 w małych rękawicach (trójkąt)

Finał Młócki - boks w małych rękawicach