PRIME MMA 15: Relacja na żywo. Kto wygra w Puławach? Freak-fightowe show [WYNIKI GALI]

PRIME MMA 15: Relacja na żywo

Rok 2026 w świecie freak-fightów zaczyna się od mocnego uderzenia. Federacja PRIME MMA wybrała Puławy na lokalizację swojej pierwszej tegorocznej gali. Już niebawem Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR wypełni się kibicami, którzy zobaczą aż trzynaście pojedynków. Karta walk obfituje w sportowe wyzwania, konflikty personalne i to, co fani lubią najbardziej – szalone formuły.

Oczy wszystkich zwrócone będą na walkę wieczoru. W klatce spotkają się dwaj zawodnicy, którzy gwarantują wysoki poziom sportowy w świecie freaków. Niezwykle popularny ostatnio Kamil „Taazy” Mataczyński skrzyżuje rękawice z doświadczonym Gabrielem „Arabem” Al-Sulwi. Stawka jest wysoka – na szali leży pas mistrzowski PRIME. Dodatkowego smaczku dodaje fakt, że pojedynek zakontraktowano w formule muay-thai, co zwiastuje twardą wymianę ciosów z użyciem łokci i kolan.

PRIME MMA 15: Wyniki gali na żywo

Walka wieczoru:

Kamil "Taazy" Mataczyński vs Gabriel "Arab" Al-Sulwi - walka o pas PRIME MMA - Muay-Thai

Karta główna:

Rafał "Takefun" Górniak vs Arkadiusz Tańcula - K-1 w małych rękawicach

Piotr Korczarowski vs Jakub "Paramaxil" Frączek - boks w małych rękawicach

Jacek "Muran" Murański vs Dalton & Wampirek & Super Mario - boks

Mikołaj "Papjeż Polak" Spólny vs Jaś Kapela - MMA

Marianna Schreiber vs Sara "Lasuczita" Sise - boks w małych rękawicach

Marek Jówko vs Maciej "Big Jack" Jarema - MMA

Paweł Jóźwiak & Marcin Naruszczka vs 8 zawodników - boks w małych rękawicach

Andrzej "Żurom" Żuromski vs Wojciech "Kazik Kartel" Ochnicki - boks w małych rękawicach

Oskar "Petel" Petelski vs Patryk "Robalini" Śliwa - K-1 w małych rękawicach

Karta wstępna (dostępna na YouTube):

Jakub Ciesielka vs Maksymilian Bratkowicz vs Dominik Zadora - K-1 w małych rękawicach (trójkąt)

Olaf "Farrley" Kasprzyk vs Bartosz "Barti" Karolak vs Damian "Versacz" Surmaj - K-1 w małych rękawicach (trójkąt)

Finał Młócki - boks w małych rękawicach

Początek wydarzenia o 19:30.

Odśwież relację