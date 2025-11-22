FAME MMA. Relacja na żywo. FAME 28: Armagedon. Piekielne kolano Bojana!

Bartosz Olszewski likp
2025-11-22 22:10

W sobotę, 22 listopada, odbywa się kolejna gala FAME MMA. Tym razem impreza odbywa się pod nazwą: Fame 28: Armagedon. na karcie walk znalazł się m.in. pojedynek Bartosza Żukowskiego, czyli Waldka Kiepskiego, z Tomaszem Matysiakiem, znanym "Szalony Reporter". Ogromne emocje wzbudza też pojedynek Marcina Wrzoska z Pawłem Tyburskim. Kto jeszcze powalczy na Fame 28? Śledź z nami relację na żywo.

Bartosz Żukowski

i

Autor: AKPA, b.zukowski/ Instagram

Karta wstępna:

  • [K-1, małe rękawice]: Erwin Burzyński vs Krzysztof "Malicha" Maliszewski. Burzyński wygrywa przez nokaut w 1. rundzie
  • [MMA]: Gracjan Szadziński vs Piotr Bomba. Szadziński wygrywa w 1. rundzie po przerwaniu pojedynku przez sędziego

Karta główna:

  • [K-1, małe rękawice]: Przemysław "Sejczento" Skulski & Koziołek vs Patryk "Gleba" Tołkaczewski. Decyzją sędziów wygrywa Tołkaczewski
  • [Boks, małe rękawice]: Katarzyna "Laluna" Lirsz vs Dorota "Gliniara" Kochanek
  • [MMA, no time limit]: Michał Pasternak vs Kamil Minda. Pasternak wygrywa po ciosach w parterze
  • [MMA]: Paweł "Scarface" Bomba vs Marcin "Cesarz" Najman
  • [K-1, małe rękawice]: Szymon "Szymool" Besser vs Brajan "Bojan" Bojanko. Bojan wygrywa po dwóch nokdaunach, sędzia kończy pojedynek
  • [Boks, małe rękawice]: Natan "Kraken" Marcoń vs Paweł "Prezes" Jóźwiak
  • [Boks]: Tomasz "Szalony Reporter" Matysiak vs Bartosz "Legenda" Żukowski
  • [Punchair]: Marcin Wrzosek vs Paweł Tyburski
Na żywo

FAME 28. Relacja na żywo

Runda 3:

Koniec! Bojan trafia kolanem, Szymool pada na deski, wstaje na osiem, ale chwile później nie ma już siły walczyć

Runda 2:

Szymool ze sporą przewagą. Bojan trafił backfistem pod koniec, ale potem się przewrócił. Bojan opada z sił

Runda 1:

Bojan zaatakował na początku, Szymool walczy spokojnie, dość wyrównane starcie

Kolejna walka Szymon "Szymool" Besser vs Brajan "Bojan" Bojanko. Formuła K1

Walka trwała ponad 12 minut

Koniec! Minda sprowadza walkę do parteru, ale Pasternak obraca to na swoją korzyść. Potem rozbija ciosami rywala

Wampir atakuje kolanami

Wampir lepszy kondycyjnie, minęło ponad 10 minut

Minda mocno zmęczony 

Pasternak uderza prostymi, ale brakuje mocy

Ważą ciosy Mindy, ale niewiele z nich dochodzi

Obaj już mocno zmęczeni, Pasternak jest szybszy, Minda poluje na cios

Zachwiał się Pasternak

Pasternak zrywa klincz

Znów Minda spycha Wampira na siatkę

Sędzia przenosi pojedynek na środek

Walka no limit

Minda ruszył do ataku, Wampir pod siatką

Czas na walkę Kamil Minda vs Michał Pasternak

Gleba wygrywa przez jednogłośna decyzję sędziów

Runda 3:

Koniec walki! Czekamy na werdykt sędziów. Runda nieco nudna, dużo pojedynczych ciosów i kopnięć ze strony duetu, Gleba na wstecznym, ale też odpowiadał

Runda 2:

Sequento i Koziołek z furią rzucili się na Glebę. Tołkaczewski przetrwał to, ale był w opałach. Prawdziwa wojna w oktagonie! 

Runda 2:

Koziołek na deskach, a Gleba trzyma się za oko. Rywal prawdopodobnie wsadził mu - nieintencjonalnie - palec w oko

Runda 1 starcia dwóch na jednego:

Ciekawe stracie. Gleba otoczony przez dwóch rywali. Sequento raz leżał, ale też kąsał Glebę. Tołkaczewski zmęczony. Świetnie taktycznie rozgrywa to duet

Czas na trzecie stracie: to będzie walka 2:1  Przemysław "Sejczento" Skulski & Koziołek vs Patryk "Gleba" Tołkaczewski. Walka w formule K1

1 runda: 

Koniec walk! Dobry początek Bomby, wymiana ciosów, ale potem "Gracek" trafił rywala, był bliski skończenia go w parterze, Bomba wstał, ale ostatecznie sędzia przerwał pojedynek po dominacji Szadzińskiego

Pojedynek nr 2: Gracjan Szadziński vs Piotr Bomba. "Gracek" dużym faworytem, mimo gorszych warunków fizycznych

1 runda: 

Koniec walki! Jednostronny pojedynek zakończony uderzeniem kolanem. "Malicha" sześć razy leżał na deskach po ciosach i kopnięciach Burzyńskiego. Ogromna różnica klas

Czas na pierwsze starcie: Erwin Burzyński vs Krzysztof "Malicha" Maliszewski. Walka odbędzie się na zasadach K1! Wielkim faworytem jest Burzyński

Doris BJJ imponuje formą https://www.se.pl/wiadomosci/po-godzinach/fame-28-byla-policjantka-doris-bjj-robi-furore-przed-fame-mma-o-jej-zmyslowych-zdjeciach-huczy-w-calej-polsce-aa-T1Ls-qGCz-bepy.html

Bartosz Żukowski wkracza do świata frików! https://supersport.se.pl/sporty-walki/pozostale/to-bedzie-kiepski-pojedynek-waldus-wkracza-w-swiat-sportow-walki-aa-uixr-mJMb-ywSz.html

Gala FAME 28: Armagedon będzie z pewnością galą, w której wielu zawodników ma sobie coś do wyjaśnienia. Oczywiście wśród zawodników biorących udział w wydarzeniu znalazł się "Cesarz", czyli Marcin Najman. Zobaczymy też m.in. Michała "Wampira" Pasternaka, "Lalunę", Kamila Mindę, "Szalonego Reportera" czy Bartosza Żukowskiego. Wiele osób ciekawa jest pojedynku Marcina Wrzoska z Piotrem Tyburskim, która odbędzie się w nietypowej formule. Panowie będą siedzieć naprzeciwko siebie na krzesłach i... okładać się po twarzy. 

FAME MMA