FAME MMA. Relacja na żywo. FAME 28: Armagedon. Piekielne kolano Bojana!

Karta wstępna:
- [K-1, małe rękawice]: Erwin Burzyński vs Krzysztof "Malicha" Maliszewski. Burzyński wygrywa przez nokaut w 1. rundzie
- [MMA]: Gracjan Szadziński vs Piotr Bomba. Szadziński wygrywa w 1. rundzie po przerwaniu pojedynku przez sędziego
Karta główna:
- [K-1, małe rękawice]: Przemysław "Sejczento" Skulski & Koziołek vs Patryk "Gleba" Tołkaczewski. Decyzją sędziów wygrywa Tołkaczewski
- [Boks, małe rękawice]: Katarzyna "Laluna" Lirsz vs Dorota "Gliniara" Kochanek
- [MMA, no time limit]: Michał Pasternak vs Kamil Minda. Pasternak wygrywa po ciosach w parterze
- [MMA]: Paweł "Scarface" Bomba vs Marcin "Cesarz" Najman
- [K-1, małe rękawice]: Szymon "Szymool" Besser vs Brajan "Bojan" Bojanko. Bojan wygrywa po dwóch nokdaunach, sędzia kończy pojedynek
- [Boks, małe rękawice]: Natan "Kraken" Marcoń vs Paweł "Prezes" Jóźwiak
- [Boks]: Tomasz "Szalony Reporter" Matysiak vs Bartosz "Legenda" Żukowski
- [Punchair]: Marcin Wrzosek vs Paweł Tyburski
FAME 28. Relacja na żywo
Runda 3:
Koniec! Bojan trafia kolanem, Szymool pada na deski, wstaje na osiem, ale chwile później nie ma już siły walczyć
Runda 2:
Szymool ze sporą przewagą. Bojan trafił backfistem pod koniec, ale potem się przewrócił. Bojan opada z sił
Runda 1:
Bojan zaatakował na początku, Szymool walczy spokojnie, dość wyrównane starcie
Kolejna walka Szymon "Szymool" Besser vs Brajan "Bojan" Bojanko. Formuła K1
Walka trwała ponad 12 minut
Koniec! Minda sprowadza walkę do parteru, ale Pasternak obraca to na swoją korzyść. Potem rozbija ciosami rywala
Wampir atakuje kolanami
Wampir lepszy kondycyjnie, minęło ponad 10 minut
Minda mocno zmęczony
Pasternak uderza prostymi, ale brakuje mocy
Ważą ciosy Mindy, ale niewiele z nich dochodzi
Obaj już mocno zmęczeni, Pasternak jest szybszy, Minda poluje na cios
Zachwiał się Pasternak
Pasternak zrywa klincz
Znów Minda spycha Wampira na siatkę
Sędzia przenosi pojedynek na środek
Walka no limit
Minda ruszył do ataku, Wampir pod siatką
Czas na walkę Kamil Minda vs Michał Pasternak
Walka Sequento&Koziołka z Glebą, no krew się lała 😱#famemma #fame28 pic.twitter.com/gafNoHsVxz— FreakInfo (@FreakNewsPL) November 22, 2025
Gleba wygrywa przez jednogłośna decyzję sędziów
Runda 3:
Koniec walki! Czekamy na werdykt sędziów. Runda nieco nudna, dużo pojedynczych ciosów i kopnięć ze strony duetu, Gleba na wstecznym, ale też odpowiadał
Runda 2:
Sequento i Koziołek z furią rzucili się na Glebę. Tołkaczewski przetrwał to, ale był w opałach. Prawdziwa wojna w oktagonie!
Runda 2:
Koziołek na deskach, a Gleba trzyma się za oko. Rywal prawdopodobnie wsadził mu - nieintencjonalnie - palec w oko
Runda 1 starcia dwóch na jednego:
Ciekawe stracie. Gleba otoczony przez dwóch rywali. Sequento raz leżał, ale też kąsał Glebę. Tołkaczewski zmęczony. Świetnie taktycznie rozgrywa to duet
Gracjan Szadziński rozbija Kapitana Bombę! Sędzia przerwał walkę ⤵️#famemma #fame28 pic.twitter.com/P3NoAicQJX— FreakInfo (@FreakNewsPL) November 22, 2025
Czas na trzecie stracie: to będzie walka 2:1 Przemysław "Sejczento" Skulski & Koziołek vs Patryk "Gleba" Tołkaczewski. Walka w formule K1
1 runda:
Koniec walk! Dobry początek Bomby, wymiana ciosów, ale potem "Gracek" trafił rywala, był bliski skończenia go w parterze, Bomba wstał, ale ostatecznie sędzia przerwał pojedynek po dominacji Szadzińskiego
Pojedynek nr 2: Gracjan Szadziński vs Piotr Bomba. "Gracek" dużym faworytem, mimo gorszych warunków fizycznych
Erwin wszedł i pozamiatał 🔥🔥— Dominik Wałbrzych (@FryzjerMurana) November 22, 2025
Malicha pęka kicha możesz dalej zakładać sukienkę xD#famemma pic.twitter.com/eUmVFJoiLn
1 runda:
Koniec walki! Jednostronny pojedynek zakończony uderzeniem kolanem. "Malicha" sześć razy leżał na deskach po ciosach i kopnięciach Burzyńskiego. Ogromna różnica klas
Czas na pierwsze starcie: Erwin Burzyński vs Krzysztof "Malicha" Maliszewski. Walka odbędzie się na zasadach K1! Wielkim faworytem jest Burzyński
Bartosz Żukowski wkracza do świata frików! https://supersport.se.pl/sporty-walki/pozostale/to-bedzie-kiepski-pojedynek-waldus-wkracza-w-swiat-sportow-walki-aa-uixr-mJMb-ywSz.html
Gala FAME 28: Armagedon będzie z pewnością galą, w której wielu zawodników ma sobie coś do wyjaśnienia. Oczywiście wśród zawodników biorących udział w wydarzeniu znalazł się "Cesarz", czyli Marcin Najman. Zobaczymy też m.in. Michała "Wampira" Pasternaka, "Lalunę", Kamila Mindę, "Szalonego Reportera" czy Bartosza Żukowskiego. Wiele osób ciekawa jest pojedynku Marcina Wrzoska z Piotrem Tyburskim, która odbędzie się w nietypowej formule. Panowie będą siedzieć naprzeciwko siebie na krzesłach i... okładać się po twarzy.