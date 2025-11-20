To będzie KIEPSKI pojedynek. Walduś Kiepski wkracza w świat sportów walki!

Bartosz Żukowski, znany jako serialowy Walduś Kiepski, zadebiutuje w sportach walki FAME MMA, co budzi ogromne emocje.

Aktor, określany jako "Ikona polskiej popkultury", zmierzy się z Tomaszem "Szalonym reporterem" Matysiakiem.

Żukowski ujawnia, co skłoniło go do udziału w tym wydarzeniu i co oznacza dla niego ta "przygoda".

Odkryj, dlaczego udział aktora ma "inny wymiar" i jak wpłynie na przyszłość federacji FAME MMA!

To będzie dla Bartosza Żukowskiego debiut w sportach walki. Nie zaniedbał przygotowań. Reklamowany jest jako Legenda. "To się nawet fizjologom nie śniło. Ikona polskiej popkultury" - napisał o nim profil FAME MMA w mediach społecznościowych. Jego rywalem będzie Tomasz "Szalony reportem" Matysiak, który wraca po trzech latach przerwy. Jego bilans do trzy walki, z których jedną wygrał, a dwie przegrał.

Zawodnik FAME MMA zatrzymany tuż przed galą! Co z walką "Szymoola" na FAME 28? Mamy komunikat

Bartosz Żukowski: W filmach też strzelałem do kolegów z kałasznikowa

Żukowski wyjawił powody dla których zdecydował się na udział w tym wydarzeniu. Zamieścił komentarz

- Dla mnie to nowy początek, nowe otwarcie - tłumaczył w mediach społecznościowych. - Tak samo nowe otwarcie będzie miała federacja FAME. Postanowiliśmy połączyć nasze siły. Jeśli ktoś chciałby mi zarzucić, że to jest przemoc, to powiem tak: ten mariaż, cały pomysł freak fightów polega na połączeniu rozrywki, sportu i Internetu. W filmach też strzelał do kolegów z kałasznikowa. I wcale nie pochwalam przemocy. Tak więc na tym kończę ten temat - dodał.

Szymon Kołecki żądny rewanżu za bolesną porażkę. Mistrz olimpijski mówi wprost o starciu z Marcinem Łazarzem

Udział na gali FAME MMA będzie miał dla Waldka Kiepskiego inny wymiar

Nie ukrywa, że skusiły go też pieniądze.

- Dalej kasa. Jasne! No, kasa też - wyjawił Walduś Kiepski. - Ale zobaczycie za chwilę, że mój udział na tej gali ma troszeczkę inny wymiar. Inny wymiar ma od tej pory federacja, cały pomysł walk. Mam nadzieję, że wam się to spodoba i pójdziecie - dodał.

Anthony Joshua zarobi fortunę za walkę z YouTuberem. Chora stawka w grze!

Aktor udział w sportach walki traktuje jako przygodę

Przyznał, że to dla niego wyzwanie. Kiedyś był przekonany, że nie będzie rywalizować się w takich galach.

- Przygoda, po prostu totalna przygoda - podkreślił. - Wydawało mi się, że nigdy w czymś takim się nie zmierzę. A jednak. Zrobię to, zobaczycie - zapewnił Żukowski.

Ojciec Tysona Fury'ego zszokował świat! Powiedział, co Joshua zrobiłby Paulowi swoim przyrodzeniem