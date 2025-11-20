Zawodnik FAME MMA zatrzymany tuż przed galą! Co z walką "Szymoola" na FAME 28? Mamy komunikat

Już w tę sobotę, 22 listopada, FAME MMA organizuje w Warszawie kolejną galę - FAME 28: Armagedon. Jednym z bohaterów tego wydarzenia jest wracający do federacji po trzech latach influencer "Szymool". Zmierzy się on w K-1 w małych rękawicach z "Bojanem", ale na dwa dni przed walką internet obiegły niepokojące wieści.

Szalona bijatyka Najmana z Boxdelem na programie FAME. Zaskakujący zwycięzca [WIDEO]

Szymool zatrzymany i już na wolności. Co z jego walką na FAME 28?

"Szymool został rano zatrzymany przez służby ws. promocji nielegalnych kasyn. Był zatrzymany równo 7 godzin. Już na wolności, jednak dalej nie może opuścić Polski" - napisał na portalu X Michał "Boxdel" Baron, jeden z włodarzy FAME MMA.

To mogło wzbudzić pewne wątpliwości co do sobotniego występu influencera, ale federacja zapewnia, że jego walka z "Bojanem" nie jest zagrożona.

"Wszystko jest w porządku. Walka jest niezagrożona. Interwencja KAS była jedynie rutynowym przesłuchaniem i sytuacja jest pod kontrolą. To dzieje się poza nami [organizacją FAME] i jest to pokłosie sytuacji z Adrianem "Polakiem" Polańskim. Tak jak powiedziałem, było to jedynie rutynowe przewiezienie na przesłuchanie... Przyjechał sam, nie odwiozła go żadna służba, więc z informacji, które otrzymałem od jego adwokata, wynika, że były to jedynie rutynowe działania" - poinformował nas rzecznik FAME.

Wielki Bu został przesłuchany! Tak odpowiedział na zarzuty. Wiadomo, co go teraz czeka

QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów bez twarzy? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT Pytanie 1 z 14 Kim jest ten zawodnik? Big Jack Mini Majk Salim Chiboub Następne pytanie

Głośna sprawa internetowych kasyn z Lewandowskim w tle

W ostatnich dniach o nielegalnych kasynach internetowych zrobiło się głośno w związku ze skandaliczną promocją, jakiej dopuścił się popularny influencer i freak-fighter - Adrian "Polak" Polański. Po meczu Malta - Polska w eliminacjach do mistrzostw świata wykorzystał on sztuczną inteligencję, aby wygenerowała jego podobiznę u boku Roberta Lewandowskiego w takim kasynie... To oczywiście bezprawne działanie, które szybko niesie za sobą konsekwencje, pomimo przeprosin "Polaka". Zatrzymanie "Szymoola" to najlepszy sygnał, że służby zainteresowały się tym tematem.

Wydaje się, że fani FAME MMA mogą być jednak spokojni o walkę "Szymool" - "Bojan" na najbliższej gali. Oto pełna karta walk FAME 28:

Walka wieczoru:

Marcin Wrzosek vs Paweł Tyburski - na zasadach Punchair

Karta główna:

Tomasz "Szalony Reporter" Matysiak vs Bartosz Żukowski - boks

Natan Marcoń vs Paweł Jóźwiak - boks w małych rękawicach

Szymon "Szymol" Besser vs Brajan "Bojan" Bojanko - K-1 w małych rękawicach

Paweł "Scarface" Bomba vs Marcin "Cesarz" Najman

Michał Pasternak vs Kamil Minda - MMA, no time limit

Katarzyna "Laluna" Lirsz vs Dorota "Gliniara" Kochanek - boks w małych rękawicach w "rzymskiej klatce"

Sejczento & Koziołek vs Patryk "Gleba" Tołkaczewski - K-1 w małych rękawicach

Karta wstępna (za darmo - YouTube):