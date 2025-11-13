Wielki Bu został przesłuchany! Tak odpowiedział na zarzuty. Wiadomo, co go teraz czeka

Patryk M. usłyszał zarzuty. Nie przyznał się do winy

Patryk M. został zatrzymany w Hamburgu 12 września. – Dzisiaj o godz. 14:10 w Hamburgu zatrzymany został Patryk M., za którym był wydany Europejski Nakaz Aresztowania. Mężczyzna był poszukiwany do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Krajową w Lublinie – mogliśmy przeczytać w oficjalnym komunikacie polskiej policji. Patryk M. został zatrzymany w związku z zarzutami o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, handlu narkotykami i kradzieży samochodów, ale to nie jego pierwszy konflikt z prawem, ponieważ wcześniej odsiadywał wyrok za porwanie.

Teraz „Wielki Bu” usłyszał stawiane mu zarzuty i został przesłuchany. Patryk M. po godz. 16.30 w czwartek został doprowadzony do lubelskiego wydziału Prokuratury Krajowej przy ul. Głowackiego, który prowadzi śledztwo w jego sprawie. Po około 45 minutach zakończyło się przesłuchanie. Jego obrońcy Krzysztof Ways i Łukasz Isenko powiedzieli mediom, że ich klient usłyszał zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem i wprowadzeniem do obrotu narkotyków oraz zarzut kradzieży.

Z przekazanych przez mecenasów informacji wynika, że podejrzany nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. – Nasz klient nie tylko się nie przyznaje, ale kwestionuje fakt, że takie sytuacje, które zostały opisane w zarzutach, miały w ogóle miejsce. Ma nadzieję, że w trakcie postępowania zostanie to wyjaśnione, a on finalnie oczyszczony ze stawianych mu zarzutów – dodał jeden z obrońców. Wiadomo również co dalej z byłym freak-fighterem. Jak przekazali mecenasi, Patryk M. trafi w czwartek do jednostki penitencjarnej w Lublinie.