Szalona bijatyka Najmana z Boxdelem na programie FAME. Zaskakujący zwycięzca [WIDEO]

Marcin Najman wróci do klatki FAME już 22 listopada na gali FAME 28: Armagedon

„Cesarz” zmierzy się z Pawłem Bombą, z którym był skonfliktowany przez kilka lat

Na programie FAME FACE2FACE Najman zmierzył się w rzymskiej klatce

FAME 28: Marcin Najman walczył z Boxdelem na programie

Marcin Najman szykuje się do kolejnego występu w klatce. Już 22 listopada na gali FAME 28: Armagedon zmierzy się z Pawłem „Scarfacem” Bombą. Do ich pierwszego spotkania doszło podczas środowego (12 listopada) programu. Nie zabrakło przepychanek słownych, które miały miejsce już podczas ich pierwszych konfrontacji dwa lata temu na programie CLOUT MMA. W pewnym momencie program przybrał nieoczekiwany przebieg.

W studiu rozstawiona została rzymska klatka, czyli arena walk o wymiarach 3,5x3,5 metra. Panowie zaproponowali sobie konfrontację w niej trwającą kilkadziesiąt sekund. Najman od razu ruszył z huraganowymi atakami, a Michał „Boxdel” Baron, czyli jeden z szefów FAME odpowiedział tym samym w samej końcówce.

Szalona walka na FAME MMA. Będą bić się na siedząco. Ujawnili zasady

Ostatecznie o werdykcie decydowali widzowie, którzy w zdecydowanej większości głosowali za zwycięstwem „Cesarza”. Jego ręka powędrowała wtedy do góry, a panowie podziękowali sobie za ostre starcie.

Zobacz wideo z pojedynku Najman – Bomba poniżej.

Kiedy gala FAME 28: Armagedon?

Gala FAME 28: Armagedon odbędzie się 22 listopada w studiu w Warszawie. W walce wieczoru Bartosz „Legenda” Żukowski zmierzy się z Tomaszem „Szalonym Reporterem” Matysiakiem. W klatce pojawią się także Marcin Wrzosek, Paweł Tyburski, Szymon Besser, Michał Pasternak i wielu innych.

Marcin Najman stoczy kolejny pojedynek, a jego przeciwnikiem będzie Paweł „Scarface” Bomba. Zawodnicy zmierzą się w formule MMA na dystansie trzech trzyminutowych rund.