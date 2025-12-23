Skandal na konferencji Prime Show MMA! Miklasz potężnym ciosem znokautował Jówko. 50-latek padł jak rażony piorunem

Miklasz wykreślony z karty walk Prime MMA 15 za znokautowanie Jówki

Prime Show MMA szykuje się do kolejnej gali. 10 stycznia 2026 roku w Puławach odbędzie się już 15 gala spod szyldu Prime MMA i nie zabraknie na niej kilku prawdziwych gwiazd polskiej sceny freak-fightowej – w karcie znaleźli się m.in. Kamil „Taazy” Mataczyński, Arkadiusz Tańcula czy Jacek Murański. Wśród planowanych walk były również starcia Kacpra Miklasza przeciwko dwóch rywalom, Pawłowi Jóźwiakowi i Michałowi Naruszczce czy pojedynek Marka Jówki z Maciejem „Big Jackiem” Jaremą. Teraz jednak wiadomo, że pierwsza z nich nie dojdzie do skutku, a druga stanęła pod znakiem zapytania.

Wszystko przez skandal, do jakiego doszło w programie promującym gale PRIME MMA 15: Merry Freakmess. W trakcie trwania programu doszło do sprzeczki między Markiem Jówko a Kacprem Miklaszem. W tej chwili warto zauważyć, że Miklasz to 25-letni zawodnik walczący w wadze ciężkiej, z doświadczeniem na amatorskich i profesjonalnych galach MMA oraz we freak-fightach. Jówko to natomiast 50-latek, który w swojej „karierze” stoczył dwie walki we freakach i waży nieco ponad połowę tego, co Miklasz. Dlatego gdy „Polish Machine” niespodziewanie uderzył z dużą siłą Jówkę w twarz podczas wspomnianego programu, ten poleciał nieprzytomny na ziemię.

Różnica wagi zrobiła swoje oraz fakt, że Jówko był kompletnie zaskoczony, zrobiły swoje. 50-latek trafił do szpitala, a władze Prime MMA zdecydowały o wykreśleniu Miklasza z karty walk gali Prime MMA 15. – Obecnie Marek przebywa w szpitalu. O jego stanie zdrowia poinformujemy, gdy tylko otrzymamy nowe informacje. Damy też znać, jaka będzie decyzja dotyczącą pojedynku z Big Jackiem – przekazała federacja. Nagranie z zajścia możecie obejrzeć poniżej.