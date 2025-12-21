Tak narzeczona Artura Szpilki przeżywała jego walkę na KSW. Cały czas powtarzała jedno. Jej wrzask słuchać było w całej hali!

Artur Szpilka zwyciężył w KSW 113 z Michalem Martinkiem, udowadniając swoje umiejętności w MMA

Kamila Wybrańczyk, narzeczona Artura Szpilki, wrzeszczała na całą Atlas Arenę

Artur Szpilka po pasjonującym pojedynku zwyciężył Michala Martinka w swojej piątej walce w organizacji KSW. Były pretendent do mistrzowskiego pasa WBC wagi ciężkiej w boksie powalił na deski swojego rywala w drugiej rundzie, po czym dobił go w parterze. W pierwszej rudzie to "Szpila" był w większych opałach po ciosach Czecha, ale przetrwał potężne ataki i drugiej odsłonie zakończył walkę. Wielkie emocje były w klatce i na trybunach, głównie za sprawą bardzo mocno przeżywającej pojedynek Kamili Wybrańczyk. Popularna "Kamiszka", prywatnie narzeczona Artura Szpilki (a być może już niebawem żona) wrzeszczała na całą halę Atlas Arena w Łodzi, co znakomicie widać w naszej galerii. Nie były to jednak bezsensowne krzyki, tylko konkretne rady, a w zasadzie kluczowa rada. Kamila cały czas powtarzała jedno.

Nie bij się z nim! Proste ciosy, nie bij się z nim! Proste Artur, proste! (...) Proste ciosy, nie bij się z nim! I nie kop go (...) Dawaj! Proste ciosy! Proste ciosy! Proste! Proste ciosy Artur! Proste ciosy cały czas!

- krzyczała narzeczona Artura Szpilki.

Artur Szpilka w KSW. Czas na rewanż z Arkadiuszem Wrzoskiem

Jak się okazało, Kamila Wybrańczyk miała rację. Kluczem do zwycięstwa "Szpili" okazały się właśnie przywoływane ciosy proste. Po jednym z lewych Michal Martinek padł na deski, a tam już Artur tylko dokończył "napoczętego" rywala. Dla boksera, który obecnie jest już prawdziwym zawodnikiem MMA, było to czwarte zwycięstwo w KSW. Wcześniej Artur Szpilka pokonywał Serhija Radczenkę, Mariusza Pudzianowskiego i Erola Zimmermana. Jedyną porażkę zaliczył z Arkadiuszem Wrzoskiem (już w 14. sekundzie walki). Niebawem pewnie będzie mógł zrewanżować się swojemu pogromcy. Wiele wskazuje bowiem na to, ze dojdzie do rewanżu Szpilka - Wrzosek. Ten pierwszy na pewno znów będzie mógł liczyć na wsparcie ukochanej.

