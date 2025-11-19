Szymon Kołecki żądny rewanżu za bolesną porażkę. Mistrz olimpijski mówi wprost o starciu z Marcinem Łazarzem

Rafał Mandes
2025-11-19 12:55

Szymon Kołecki, mistrz i wicemistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów, już w piątek 21 listopada stanie przed szansą wywalczenia pasa mistrza wagi półciężkiej Babilon MMA. Jego rywalem na gali KPS Food & Elmas Babilon MMA 55 w Radomiu będzie Marcin Łazarz, z którym medalista igrzysk przegrał wyraźnie w lipcu. - Wiem, co muszę zmienić, żeby móc wygrać tę walkę i myślę, że to jest w moim zasięgu - powiedział Kołecki.

Dla Kołeckiego porażka z Łazarzem była dopiero drugą w karierze. Wcześniej lepszy od niego okazał się tylko w 2018 r. Michał Bobrowski. Popularny "Bane" w lipcu w Międzyzdrojach zdeklasował podopiecznego Mirosława Oknińskiego, wygrywając przed czasem w 2. rundzie.

- Marcin był świetnie przygotowany do naszego pojedynku i zawalczył taktycznie bardzo mądrze. Zresztą uważam, że od wielu, wielu lat jest zawodnikiem ze ścisłego topu tej kategorii w Polsce. Ja w tamtej walce popełniłem zbyt wiele błędów i musiałem za nie zapłacić, ale przeanalizowałem już przebieg całego pojedynku i teraz postaram się tych błędów nie powtórzyć - zaznaczył Kołecki.

Szymon Kołecki o rewanżu z Marcinem Łazarzem: Teraz postaram się nie powtórzyć błędów z pierwszej walki

Mistrz olimpijski z igrzysk w Pekinie (2008 r.) ma ostatnio mocno napięty grafik - rewanżowe starcie z Łazarzem będzie dla niego już czwartym pojedynkiem w ostatnich 12 miesiącach.

- Trzyletnia przerwa związana z kontuzją dosyć dużo pozmieniała w chęci powrotu do oktagonu. Zatęskniłem za sportem i można powiedzieć, że nadrabiam stracony czas. Trzeba przyznać, że cztery walki w ciągu niespełna dwunastu miesięcy to jest jak na 44-latka bardzo wysokie tempo. Liczę na to, że najbliższa walka będzie wygrana i będę po niej zdrowy. Zapału do treningu w dalszym ciągu mi nie braknie, ale mam swoje lata i trudno jest przewidzieć na koniec roku w jakim stanie zdrowotnym będzie mój organizm. Od tego zależą dalsze kroki - zakończył Kołecki.

Karta walk gali Babilon MMA 55

  • Marcin Łazarz - Szymon Kołecki (o pas mistrza wagi półciężkiej)
  • Krzysztof Głowacki - Jordan Nandor
  • Szymon Herrmann - Arturs Ozolins
  • Szymon Rakowicz - Adrian Wieliczko
  • Mateusz Wieczorek - Dawid Pietluch
  • Ero Rushanyan - Sergiej Kołotiuk
  • Kamil Mękal - Konstanty Ruśniak
  • Hubert Iracki - Bartłomiej Skowyra
  • Mateusz Głuch - Krzysztof Sowa (K1)

