Szymon Kołecki żądny rewanżu za bolesną porażkę. Mistrz olimpijski mówi wprost o starciu z Marcinem Łazarzem

Dla Kołeckiego porażka z Łazarzem była dopiero drugą w karierze. Wcześniej lepszy od niego okazał się tylko w 2018 r. Michał Bobrowski. Popularny "Bane" w lipcu w Międzyzdrojach zdeklasował podopiecznego Mirosława Oknińskiego, wygrywając przed czasem w 2. rundzie.

- Marcin był świetnie przygotowany do naszego pojedynku i zawalczył taktycznie bardzo mądrze. Zresztą uważam, że od wielu, wielu lat jest zawodnikiem ze ścisłego topu tej kategorii w Polsce. Ja w tamtej walce popełniłem zbyt wiele błędów i musiałem za nie zapłacić, ale przeanalizowałem już przebieg całego pojedynku i teraz postaram się tych błędów nie powtórzyć - zaznaczył Kołecki.

Mistrz olimpijski z igrzysk w Pekinie (2008 r.) ma ostatnio mocno napięty grafik - rewanżowe starcie z Łazarzem będzie dla niego już czwartym pojedynkiem w ostatnich 12 miesiącach.

- Trzyletnia przerwa związana z kontuzją dosyć dużo pozmieniała w chęci powrotu do oktagonu. Zatęskniłem za sportem i można powiedzieć, że nadrabiam stracony czas. Trzeba przyznać, że cztery walki w ciągu niespełna dwunastu miesięcy to jest jak na 44-latka bardzo wysokie tempo. Liczę na to, że najbliższa walka będzie wygrana i będę po niej zdrowy. Zapału do treningu w dalszym ciągu mi nie braknie, ale mam swoje lata i trudno jest przewidzieć na koniec roku w jakim stanie zdrowotnym będzie mój organizm. Od tego zależą dalsze kroki - zakończył Kołecki.

Karta walk gali Babilon MMA 55

Marcin Łazarz - Szymon Kołecki (o pas mistrza wagi półciężkiej)

Krzysztof Głowacki - Jordan Nandor

Szymon Herrmann - Arturs Ozolins

Szymon Rakowicz - Adrian Wieliczko

Mateusz Wieczorek - Dawid Pietluch

Ero Rushanyan - Sergiej Kołotiuk

Kamil Mękal - Konstanty Ruśniak

Hubert Iracki - Bartłomiej Skowyra

Mateusz Głuch - Krzysztof Sowa (K1)

