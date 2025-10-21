Tyle zarabia Szymon Kołecki! Ujawnił całą prawdę o pieniądzach. Tych słów nie powie żaden Polak

Mateusz Sobiecki
2025-10-21 8:13

Szymon Kołecki jest jednym z wielu sportowców, który próbował swoich sił w MMA. Postawili na to także m.in. Mariusz Pudzianowski, Damian Janikowski czy Marcin Najman – i żaden z nich z pewnością nie żałuje. Szymon Kołecki w rozmowie z portalem SportoweFakty.wp.pl opowiedział, ile zarabia za swoje pojedynki w MMA. Kwota zwala z nóg!

Szymon Kołecki

i

Autor: Przemysław Kamiński/Super Express Szymon Kołecki
  • Szymon Kołecki to jeden z najpopularniejszych polskich zawodników MMA
  • W rozmowie z portalem SportoweFakty.wp.pl opowiedział szczerze o swoich zarobkach
  • Ile pieniędzy najwięcej zarobił za swój występ w klatce?

Szymon Kołecki wprost o zarobkach w sportach walki

Szymon Kołecki szykuje się do kolejnego pojedynku. Już niedługo wróci do klatki już 21 listopada w Radomiu na gali Babilon MMA, gdzie zmierzy się z Marcinem Łazarzem. Będzie to rewanż na lipcową porażkę, a stawką będzie pas mistrzowski organizacji w wadze półciężkiej. Przed starciem Kołecki opowiedział o tym, ile zarabia za swoje pojedynki w MMA. Co ciekawe, już w trakcie kariery w podnoszeniu ciężarów zarabiał solidne pieniądze.

MMA to jednak inna bajka. Kołecki nie ukrywa, że jego najwyższa gaża nigdy nie sięgnęła miliona złotych, ale i tak była dość pokaźną sumą, która zmieniłaby życie wielu ludziom. - Największa gaża brutto nie przekroczyła miliona, ale była dużo powyżej pół miliona – przyznał w rozmowie z portalem SportoweFakty.wp.pl.

Szymon Kołecki, Damian Janikowski
8 zdjęć

Kołecki szczerze o pieniądzach. Chłodne podejście

Jak informuje Kołecki, najmniejsza gaża za występ w MMA miała wynosić u niego od 70 do 90 tysięcy złotych. To także zarobki, na które nie może liczyć wielu zawodników w naszym kraju.

Szymon Kołecki nie ukrywa jednak, że do tematu pieniędzy podchodzi na spokojnie. Wprost przyznał, że pieniądze zarabiane w MMA nie robią na nim wielkiego wrażenia i niewiele u niego zmieniają. - Kilkaset tysięcy złotych nie zmienia mojego życia – powiedział.

Na te słowa z pewnością nie zdecydowaliby się zwykli Polacy. Dla wielu z nich to zarobki, które osiągają po latach pracy.

