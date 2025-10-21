Tyle zarabia Szymon Kołecki! Ujawnił całą prawdę o pieniądzach. Tych słów nie powie żaden Polak

Szymon Kołecki to jeden z najpopularniejszych polskich zawodników MMA

W rozmowie z portalem SportoweFakty.wp.pl opowiedział szczerze o swoich zarobkach

Ile pieniędzy najwięcej zarobił za swój występ w klatce?

Szymon Kołecki wprost o zarobkach w sportach walki

Szymon Kołecki szykuje się do kolejnego pojedynku. Już niedługo wróci do klatki już 21 listopada w Radomiu na gali Babilon MMA, gdzie zmierzy się z Marcinem Łazarzem. Będzie to rewanż na lipcową porażkę, a stawką będzie pas mistrzowski organizacji w wadze półciężkiej. Przed starciem Kołecki opowiedział o tym, ile zarabia za swoje pojedynki w MMA. Co ciekawe, już w trakcie kariery w podnoszeniu ciężarów zarabiał solidne pieniądze.

MMA to jednak inna bajka. Kołecki nie ukrywa, że jego najwyższa gaża nigdy nie sięgnęła miliona złotych, ale i tak była dość pokaźną sumą, która zmieniłaby życie wielu ludziom. - Największa gaża brutto nie przekroczyła miliona, ale była dużo powyżej pół miliona – przyznał w rozmowie z portalem SportoweFakty.wp.pl.

Szymon Kołecki nie miał litości dla freak-fightów. Ostra krytyka: „robią krzywdę wielu ludziom”

Kołecki szczerze o pieniądzach. Chłodne podejście

Jak informuje Kołecki, najmniejsza gaża za występ w MMA miała wynosić u niego od 70 do 90 tysięcy złotych. To także zarobki, na które nie może liczyć wielu zawodników w naszym kraju.

Szymon Kołecki nie ukrywa jednak, że do tematu pieniędzy podchodzi na spokojnie. Wprost przyznał, że pieniądze zarabiane w MMA nie robią na nim wielkiego wrażenia i niewiele u niego zmieniają. - Kilkaset tysięcy złotych nie zmienia mojego życia – powiedział.

Szymon Kołecki mocno znokautowany na gali Babilon MMA! Zatańczył na nogach [WIDEO]

Na te słowa z pewnością nie zdecydowaliby się zwykli Polacy. Dla wielu z nich to zarobki, które osiągają po latach pracy.

QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed Pytanie 1 z 15 Zaczynamy od czegoś łatwego. Kim jest ta gwiazda KSW? Marcin Tybura Mariusz Pudzianowski Popek Następne pytanie