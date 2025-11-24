Świat polskiego karate w żałobie. Nie żyje Andrzej Maciejewski

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2025-11-24 16:24

Dotarły do nas tragiczne wieści ze świata sportów walki. W wieku 61 lat zmarł Andrzej Maciejewski, legendarna postać polskiego karate tradycyjnego. Był utytułowanym zawodnikiem, trenerem kadry narodowej, wieloletnim prezesem związku i wychowawcą zawodników. To ogromna strata dla całej sportowej społeczności.

Świeczka

i

Autor: zdj. ilustracyjne/ Pixabay.com
  • Z Lublina nadeszła wiadomość o śmierci Andrzeja Maciejewskiego, wybitnej postaci polskiego karate tradycyjnego.
  • Był wielokrotnym mistrzem Polski, a w 1992 roku zdobył drużynowy tytuł mistrza świata w kumite.
  • Po zakończeniu kariery zawodniczej, Maciejewski poświęcił się pracy trenerskiej i organizacyjnej, tworząc potęgę lubelskiego karate i wychowując wielu mistrzów.
  • Jego wkład w rozwój karate tradycyjnego w Polsce i na świecie jest nieoceniony – dowiedz się więcej o jego dziedzictwie.

Smutne informacje napłynęły z Lublina. W wieku 61 lat odszedł Andrzej Maciejewski, jedna z najważniejszych i najbardziej zasłużonych postaci w historii polskiego karate tradycyjnego. Jego śmierć jest niepowetowaną stratą dla dyscypliny, w której działał – najpierw jako zawodnik, a później jako trener i działacz.

Nie żyje Nikita Simonian. Był legendą futbolu i najstarszym mistrzem olimpijskim na świecie

Od mistrza na macie do czempiona globu

Andrzej Maciejewski jako zawodnik odnosił liczne sukcesy na arenie krajowej. Wielokrotnie sięgał po tytuł mistrza Polski. Największy triumf odniósł w 1992 roku w Montrealu. To właśnie tam, wraz z drużyną, wywalczył historyczny tytuł mistrza świata w kumite

Mama Michała Soczyńskiego prosi o modlitwę za syna. Straszny nokaut na gali w Chełmie

Twórca potęgi lubelskiego karate i wychowawca pokoleń

Po zakończeniu kariery zawodniczej Maciejewski nie rozstał się z matą. Z równie wielką pasją poświęcił się pracy trenerskiej i organizacyjnej. Na początku XXI wieku stworzył silny Lubelski Związek Karate Tradycyjnego. Spod jego skrzydeł wyszło wielu wybitnych zawodników, w tym mistrzowie świata i Europy, tacy jak Justyna Marciniak i Daniel Iwanek.

Jego zaangażowanie i wiedza zostały docenione na najwyższych szczeblach. Od 2004 roku pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, a w latach 2019-2024 był prezesem federacji. Działał także na arenie międzynarodowej, piastując stanowisko wiceprezesa ds. Europy w World Traditional Karate-Do Federation. Posiadał mistrzowski stopień 5 Dan.

Mistrzostwa Europy w curlingu. Polacy sprawili sensację! Historyczny wyczyn coraz bliżej

Świętokrzyskie. Międzynarodowy Turniej Karate Shinkyokushin Skarżysko-Kamienna CUP 2024
Igrzyska olimpijskie 2024. To nasi najlepsi reprezentanci. Sprawdź, jak dobrze znasz polskich medalistów [QUIZ]
Pytanie 1 z 9
Oprócz złotego medalu Aleksandra Mirosław miała jeszcze jedno wyjątkowe osiągnięcie podczas tych Igrzysk. Jakie?
Super Sport SE Google News
KARATE