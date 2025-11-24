Z Lublina nadeszła wiadomość o śmierci Andrzeja Maciejewskiego, wybitnej postaci polskiego karate tradycyjnego.

Był wielokrotnym mistrzem Polski, a w 1992 roku zdobył drużynowy tytuł mistrza świata w kumite.

Po zakończeniu kariery zawodniczej, Maciejewski poświęcił się pracy trenerskiej i organizacyjnej, tworząc potęgę lubelskiego karate i wychowując wielu mistrzów.

Jego wkład w rozwój karate tradycyjnego w Polsce i na świecie jest nieoceniony – dowiedz się więcej o jego dziedzictwie.

Smutne informacje napłynęły z Lublina. W wieku 61 lat odszedł Andrzej Maciejewski, jedna z najważniejszych i najbardziej zasłużonych postaci w historii polskiego karate tradycyjnego. Jego śmierć jest niepowetowaną stratą dla dyscypliny, w której działał – najpierw jako zawodnik, a później jako trener i działacz.

Od mistrza na macie do czempiona globu

Andrzej Maciejewski jako zawodnik odnosił liczne sukcesy na arenie krajowej. Wielokrotnie sięgał po tytuł mistrza Polski. Największy triumf odniósł w 1992 roku w Montrealu. To właśnie tam, wraz z drużyną, wywalczył historyczny tytuł mistrza świata w kumite.

Twórca potęgi lubelskiego karate i wychowawca pokoleń

Po zakończeniu kariery zawodniczej Maciejewski nie rozstał się z matą. Z równie wielką pasją poświęcił się pracy trenerskiej i organizacyjnej. Na początku XXI wieku stworzył silny Lubelski Związek Karate Tradycyjnego. Spod jego skrzydeł wyszło wielu wybitnych zawodników, w tym mistrzowie świata i Europy, tacy jak Justyna Marciniak i Daniel Iwanek.

Jego zaangażowanie i wiedza zostały docenione na najwyższych szczeblach. Od 2004 roku pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, a w latach 2019-2024 był prezesem federacji. Działał także na arenie międzynarodowej, piastując stanowisko wiceprezesa ds. Europy w World Traditional Karate-Do Federation. Posiadał mistrzowski stopień 5 Dan.

