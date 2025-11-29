Piękna Polka została mistrzynią świata! Młoda zawodniczka pisała o „kłodach pod nogi”

Reprezentacja Polski wraca z mistrzostw świata w K-1 w Abu Zabi

Biało-czerwoni przyjeżdżają do kraju z czterema medalami – złotym, dwoma srebrnymi i brązem

Jedyne złoto dla Polski zdobyła utalentowana Julia Stasiuk

Julia Stasiuk mistrzynią świata! Ogromny sukces

Ogromny sukces młodej Polki! Kibice czekają na kolejne osiągnięcia polskich pięściarek na młodzieżowych mistrzostwach Europy, gdy sukcesy odnoszą także reprezentantki innych dyscyplin. Na mistrzostwach świata WAKO w kickboxingu po złoty medal sięgnęła utalentowana Julia Stasiuk. Reprezentantka z Koszalina po wygranym finale z dumą prezentowała swój medal i nie ukrywała swojej wielkiej radości.

- Najcięższe mistrzostwa w moim życiu, wiele kłód pod nogi, ale zrobiłam to… JESTEM NAJLEPSZA NA ŚWIECIE – napisała Stasiuk na swoim Instagramie.

Julia Szeremeta zawalczy o złoto! Ogromny sukces polskiej pięściarki. Jest w finale!

W komentarzach pojawiło się wiele gratulacji od gwiazd sportów walki. - Gratki – napisał Sebastian Przybysz, zawodnik KSW. - Gratulacje – dodała od siebie Klaudia Syguła, polska zawodniczka UFC. Swoje gratulacje przekazali jej także m.in. Marta Linkiewicz, Szymon Karolczyk czy Jacek Rzepecki.

Zobacz zdjęcia mistrzyni świata Julii Stasiuk w galerii poniżej!

Czym jest WAKO?

WAKO to Światowe Stowarzyszenie Organizacji Kickboxingu, która została założona w 1976 roku. Mistrzostwa świata WAKO to najbardziej prestiżowa impreza, a sukces na nich pozwala zapisać się na zawsze w historii światowego sportu.

Polska kadra wraca z mistrzostw świata z czterema medalami. Jedyne złoto dla Polski zdobyła Julia Stasiuk. Biało-czerwoni przylecą do kraju także z dwoma srebrnymi krążkami i jednym brązowym medalem.