Julia Szeremeta zawalczy o złoto! Ogromny sukces polskiej pięściarki. Jest w finale!

Julia Szeremeta w sobotę, 29 listopada zawalczy w wielkim finale młodzieżowych mistrzostw Europy

Oprócz niej szansę na złoto zapewniły sobie trzy inne Polki - Barbara Marcinkowska, Natalia Kuczewska i Emilia Koterska

W piątkowym półfinale walczyć będzie jeszcze Mateusz Urban

Julia Szeremeta powalczy o złoty medal MME

Julia Szeremeta (57 kg) i Barbara Marcinkowska (70 kg) dołączyły do Natalii Kuczewskiej (51 kg) oraz Emilii Koterskiej (80 kg) i wystąpią w sobotnich finałach Młodzieżowych Mistrzostw Europy U-23 w Budapeszcie. Brązowy medal wywalczyła Nikola Prymaczenko (54 kg). Łącznie polskie pięściarki mają już siedem miejsc na podium.

W pierwszej serii półfinałów wystąpiły trzy Polki. Do finału nie zdołała awansować jedynie Nikola Prymaczenko, która po wyrównanym pojedynku przegrała z Turczynką Cam Yaren Nilay 2:3. Wszystkie rundy zakończyły się wynikami 2:3. Wcześniej po brązowe medale sięgnęły również Marta Prill (48 kg) i Julia Oleś (+80 kg).

Wielkie kłopoty Julii Szeremety w Budapeszcie! Polka była liczona

Pewne zwycięstwa odniosły natomiast faworyzowane Szeremeta i Marcinkowska. Szeremeta, srebrna medalistka igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata, pokonała Bibianę Lovasovą ze Słowacji 5:0 i w finale spotka się z reprezentującą Irlandię Natalią Fasciszewską. Marcinkowska wygrała z Finką Vilmą-Riiną Kuusikko także 5:0 i o złoto powalczy z Emely Dittrich z Niemiec.

Piąta szansa na finał w piątek popołudniu

W piątek w półfinale wystąpi jeszcze Mateusz Urban (75 kg), którego rywalem będzie Węgier Levente Gemes.

Julia Szeremeta i koleżanki napisały historię! Wielki sukces w godzinę. A to nie koniec

W sobotnich finałach, obok Szeremety i Marcinkowskiej, zaprezentują się również Natalia Kuczewska (51 kg), która zmierzy się z Angielką Kelsey Carol Oaklaey, oraz Emilia Koterska (80 kg), która spotka się z Ukrainką Iryną Lutsak.

