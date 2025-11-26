W najbliższą sobotę w Warszawie odbędzie się gala Landowski Boxing Night, gdzie zmierzą się pięściarze z Warszawy i Stalowej Woli.

Wydarzenie organizuje Łukasz Landowski, a na trybunach zasiądzie gwiazda polskiego zawodowego boksu - Maciej Sulęcki.

Czeka nas dziesięć pasjonujących pojedynków. Czy wiesz, jak zdobyć bilety na to bokserskie święto?

W stolicy szykuje się prawdziwa gratka dla fanów boksu. W sobotę, 29 listopada, w sali przy ulicy Podczaszyńskiego 12 odbędzie się gala Landowski Boxing Night, podczas której rękawice skrzyżują pięściarze z Warszawy i Stalowej Woli. Organizatorem wydarzenia jest Łukasz Landowski, założyciel znanej szkoły "Landowski Boxing Gym", który zapowiada niezapomniane sportowe widowisko.

Walduś Kiepski przegrał na gali Fame 28, a potem naprawdę powiedział to o Marcinie Najmanie! Wymowne słowa Bartosza Żukowskiego

Wielkie nazwisko na gali boksu w Warszawie

Klub "Landowski Boxing Gym" to miejsce, które na bokserskiej mapie Polski ma już ugruntowaną pozycję. Na treningach zdarza się, że można spotkać takich asów postaci jak Artur Szpilka, Krzysztof "Diablo" Włodarczyk oraz Michał Cieślak, który pod koniec czerwca w Kanadzie wywalczył tymczasowy pas mistrzowski WBC w wadze junior ciężkiej. Ich obecność nie tylko promuje dyscyplinę, ale jest także ogromną motywacją dla młodych adeptów, marzących o wielkich sukcesach.

Podczas listopadowej gali również nie zabraknie gwiazd. Obecność potwierdził m.in. Maciej "Striczu" Sulęcki, zdobywca pasa WBC Silver w kategorii superśredniej.

– Zapraszamy na kolejne mocne uderzenie koneserów szermierki na pięści – w barwny sposób zaprasza na wydarzenie trener Łukasz Landowski.

Julia Szeremeta i koleżanki napisały historię! Wielki sukces w godzinę. A to nie koniec

Landowski Boxing Night: Bilety i szczegóły wydarzenia

Główną atrakcją wieczoru będzie mecz bokserski pomiędzy drużynami z Warszawy i Stalowej Woli. Kibice zobaczą łącznie dziesięć pojedynków w różnych kategoriach wiekowych, od najmłodszych zawodników po seniorów.

Impreza startuje o godzinie 18:00. Bilety w cenie 100 zł (normalny) i 50 zł (ulgowy) można nabyć bezpośrednio w klubie przy ulicy Podczaszyńskiego 12. W cenie wejściówki zagwarantowany jest poczęstunek, napoje i - jak zapewnia organizator - dobry boks. Gala jest również promowana w mediach społecznościowych.

"29 listopada będzie się działo! Zapraszamy do Gymu na kolejne Święto Boksu. LANDOWSKI BOXING NIGHT to gwarancja najwyższych sportowych emocji" – czytamy na profilu klubu na Facebooku.

Mariusz Pudzianowski o swojej przyszłości. Stoczy kolejny pojedynek z legendą polskiego MMA?

QUIZ. Artur Szpilka bez tajemnic! Ile pamiętasz z jego życia i kariery? Pytanie 1 z 10 Szpilka został zatrzymany i osadzony w zakładzie karnym przed walką z Wojciechem Bartnikiem. Do zdarzenia doszło... podczas finałowej konferencji prasowej w szatni tuż przed wyjściem na ring podczas oficjalnej ceremonii ważenia na treningu medialnym Następne pytanie