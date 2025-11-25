Mariusz Pudzianowski o swojej przyszłości. Stoczy kolejny pojedynek z legendą polskiego MMA?

Mariusz Pudzianowski wciąż nie ogłosił, gdzie stoczy kolejny pojedynek

„Pudzian” zdradził jedynie, że najprawdopodobniej nie zawalczy w najbliższym czasie w organizacji KSW

Teraz skomentował plotki o swoim potencjalnym starciu z legendą polskiego MMA, Michałem Materlą

Mariusz Pudzianowski w rewanżu z Michałem Materlą?

Mariusz Pudzianowski wrócił do mocnych treningów. Legenda strongmanów pokazuje w swoich mediach społecznościowych mocne przygotowania. Czy to oznacza, że już niedługo wejdzie do klatki? Na razie sam „Pudzian” nie ogłasza żadnych nowych informacji w tej sprawie. W ostatnich miesiącach pojawiały się plotki na temat jego potencjalnych walk w Oktagon MMA czy FAME MMA.

W sieci pojawiła się karta walk gali FAME 29 stworzona przez kibiców. I pod jednym z postów na komentarz zdecydował się właśnie Pudzianowski. Fani zestawiają go w potencjalnym pięściarskim pojedynku z Michałem Materlą. Pierwszą walkę w organizacji KSW wygrał „Pudzian”, który znokautował legendę polskiego MMA.

Michał Materla po trzech latach wrócił do walki z Mariuszem Pudzianowskim. Powiedział to wprost!

Czy dojdzie do ich potencjalnego rewanżu właśnie w organizacji FAME? Pudzianowski od dłuższego czasu jest łączony z tą federacją, a Materla pokonał w niej ostatnio Dawida „Crazy'ego” Załęckiego. - Wszystko jest możliwe! Czas pokaże, czas pokaże – skomentował post „Pudzian”.

Porażka z Pudzianowskim leży na sercu Materli

Michał Materla nie ukrywa, że porażka z Pudzianowskim jest największą skazą w karierze. W rozmowie z Maciejem Turskim nie ukrywał, że chciałby zrewanżować się byłemu strongmanowi.

– W teorii tak, ale jak mówię, nie wiem, czy to się kiedyś jeszcze wydarzy... Ale tak – podkreślił.

Czy dojdzie do ich wielkiego rewanżu? Z pewnością przekonamy się już niedługo!