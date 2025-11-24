Śliczna twarz ultrazgrabnej byłej policjantki zmasakrowana na Fame MMA. Zdjęcia pięknej Doris BJJ przerażają

Była policjantka, Dorota Kochanek (Doris BJJ), zadebiutowała na Fame MMA, mierząc się z bardziej doświadczoną i cięższą Laluną.

Mimo zmasakrowanej twarzy i wyraźnej porażki na punkty, Doris BJJ wykazała się niezwykłą wolą walki, wytrzymując całe starcie.

Po walce Doris BJJ zamieściła wpis w mediach społecznościowych, zapowiadając swój powrót i dziękując fanom za wsparcie.

Gala Fame 28: Armagedon za nami. Jednym z najbardziej oczekiwanych pojedynków na ostatniej gali Fame MMA było starcie pomiędzy Dorotą Kochanek, czyli Doris BJJ (na walkę przyjęła specjalny przydomek "Gliniara") z doświadczoną we frikach Laluną. Pikanterii tej rywalizacji dodawało to, że panie zmierzyły się w "klatce rzymskiej". Formuła starcia była bokserska, co stawiało byłą policjantkę w trudniejszym dołożeniu, bo - jak zresztą wskazuje jej przydomek - specjalizuje się ona w BJJ. Do tego doszła wielka różnica w wadze i sile. Od początku starcia widać było, że Laluna ma ogromną przewagę. Kontrowersyjna celebrytka szybko zmasakrowała twarz pięknej i ultrazgrabnej "Gliniary", ta jednak - mimo przyjęcia wielu potężnych ciosów - wytrwała całą walkę, ostatecznie przegrywając ją zdecydowanie na punkty (tu prezentujemy zapis relacji z gali Fame 28: Armagedon).

Doris BJJ nie zniechęca się do walce z Laluną na Fame MMA

Po walce na Fame MMA twarz Doris BJJ wyglądała przerażająco. Lanie od Laluny jednak chyba nie zniechęca byłej policjantki do kontynuowania kariery w sportach walki. Ta bowiem zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym zapowiada swój powrót!

Niestety… przegrałam tę walkę. Zjadł mnie stres, presja i cała otoczka, która towarzyszy takim wydarzeniom. Wiem, że mogłam dać z siebie więcej, ale czasem głowa odmawia posłuszeństwa, a ciało nie nadąża. Jednak waga potrafi zrobić różnicę, a ja to wczoraj odczułam najmocniej. Mimo wszystko wyszłam tam, stanęłam twarzą w twarz z wyzwaniem i nie uciekłam. I za to jestem sobie wdzięczna. Dziękuję wam za każde słowo wsparcia, każdą wiadomość i każdą osobę, która we mnie wierzyła – nawet kiedy sama traciłam wiarę. Upadłam, ale wrócę

- napisała Dorota Kochanek.

