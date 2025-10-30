FAME MMA. Laluna zawalczy z byłą policjantką Doris BJJ. Od jej ostrych zdjęć aż kręci się w głowie!

Na gali FAME MMA 28: ARMAGEDON odbędzie się walka kobiet pomiędzy Laluną a Doris BJJ (Dorotą Kochanek), byłą policjantką znaną z programu FAME Randki.

Walka odbędzie się 22 listopada w klatce rzymskiej, w formule bokserskiej i małych rękawicach.

Na karcie walk FAME MMA 28: ARMAGEDON znajdują się również pojedynki Bartosza Żukowskiego ("Walusia z Kiepskich") z Szalonym Reporterem oraz Marcina Wrzoska z Pawłem Tyburskim na specjalnych zasadach.

Doris BJJ vs. Laluna na FAME MMA 28: ARMAGEDON

Doris BJJ, czyli Dorota Kochanek, z przytupem weszła w świat freak-fightów. Wiemy już, że to była policjantka znana m.in. z programu FAME Randki, w którym uczestniczył Denis Labryga, swój pierwszy pojedynek stoczy już 22 listopada na gali FAME MMA 28: ARMAGEDON. Jej rywalką będzie doskonale znana miłośnikom frików Laluna. Doris BJJ dostała nawet nowy przydomek - nawiązujący do jej byłej profesji - "Gliniara". Walka kobiet odbędzie sie na specjalnych zasadach - panie zmierzą się w klatce rzymskiej w formule bokserskiej, ale w małych rękawicach. Atutem "Gliniary" na pewno jest doskonała sylwetka, która jest nie tylko świetnie przygotowana do walki, lecz także rozpala zmysły fanów. Od zdjęć Doris BJJ aż kręci się w głowie. Gorące fotki byłej policjantki można zobaczyć w naszej galerii.

FAME MMA 28: ARMAGEDON. Karta walk

O tym, że Doris BJJ mocno ćwiczy już jakiś czas temu informował instagramowy profil "Za ciosem". - Doris znana szerzej z randki z Denisem Labrygą, jak widać nie próżnuje będąc w stolicy. Wieczorem piękna, a w dzień na sali treningowej niebezpieczna. Czekamy na debiut Dorotki w FAME - czytaliśmy. Podczas gali FAME MMA 28: ARMAGEDON poza starciem Laluna - Gliniara na karcie walk znajdują się m.in. pojedynki Walusia z "Kiepskich", czyli Bartosza Żukowskiego z Szalonym Reporterem i walkę na mocno nietypowych zasadach pomiędzy Marcinem Wrzoskiem a Pawłem Tyburskim. - Po długich rozmowach powstała wyjątkowa formuła, Panowie mają sobie sporo do wyjaśnienia. Krew się poleje, emocje sięgną zenitu, a nienawiść wybuchnie z obu stron. Zawodnicy usiądą naprzeciw siebie i użyją tylko rąk! -czytamy w komunikacie władz federacji Fame MMA. Na najbliższej gali walczyć będą także m.in. Natan "Kraken" Marcoń, Kamil "King Kong" Minda, Paweł "Prezes" Jóźwiak i Michał "Wampir" Pasternak.